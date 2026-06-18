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Švajčiarsko bude v piatok hostiť úvodné rokovania medzi USA a Iránom
Stretnutie bude nasledovať po tom, čo prezidenti USA a Iránu - Donald Trump a Masúd Pezeškiján - podpísali memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe.
Autor TASR
Bern 18. júna (TASR) - Úvodné rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom po podpise rámcovej dohody o ukončení vojny na Blízkom východe sú naplánované na piatok vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock, uviedlo vo štvrtok švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Zatiaľ sa stále počíta s tým, že zajtra (v piatok) sa v Bürgenstocku uskutoční stretnutie Spojených štátov a Iránu za účasti sprostredkovateľov Pakistanu a Kataru i ďalších zainteresovaných krajín. Zídu sa na úvodných rozhovoroch o implementovaní dohody,“ tvrdí rezort diplomacie.
Informácie o harmonograme a podrobnostiach tohto stretnutia dosiaľ nie sú k dispozícii, dodalo ministerstvo.
Stretnutie bude nasledovať po tom, čo prezidenti USA a Iránu - Donald Trump a Masúd Pezeškiján - podpísali memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe. Pôvodne tak mali predstavitelia obidvoch krajín urobiť v piatok počas ceremónie vo Švajčiarsku, hoci elektronicky ho obidve strany podpísali už v nedeľu.
„Zatiaľ sa stále počíta s tým, že zajtra (v piatok) sa v Bürgenstocku uskutoční stretnutie Spojených štátov a Iránu za účasti sprostredkovateľov Pakistanu a Kataru i ďalších zainteresovaných krajín. Zídu sa na úvodných rozhovoroch o implementovaní dohody,“ tvrdí rezort diplomacie.
Informácie o harmonograme a podrobnostiach tohto stretnutia dosiaľ nie sú k dispozícii, dodalo ministerstvo.
Stretnutie bude nasledovať po tom, čo prezidenti USA a Iránu - Donald Trump a Masúd Pezeškiján - podpísali memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe. Pôvodne tak mali predstavitelia obidvoch krajín urobiť v piatok počas ceremónie vo Švajčiarsku, hoci elektronicky ho obidve strany podpísali už v nedeľu.