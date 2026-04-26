Švajčiarsko bude žiadať úhradu za liečbu Talianov
Vo vyhlásení pre agentúru Reuters švajčiarsky Federálny úrad pre sociálne poistenie (FSIO) v sobotu večer potvrdil, že Švajčiarsko plánuje spätne vymáhať náklady na nemocničnú liečbu.
Autor TASR
Ženeva/Miláno 26. apríla (TASR) - Švajčiarsko bude od Talianska žiadať preplatenie nákladov za liečbu talianskych občanov zranených pri silvestrovskom požiari v lyžiarskom stredisku Crans-Montana, kde zahynulo 41 ľudí. Uviedol to švajčiarsky úrad pre sociálne poistenie citovaný agentúrou Reuters.
Požiadavka na úhradu nákladov však zaťažuje vzťahy medzi Švajčiarskom a Talianskom - talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok označila tento krok za „hanebný“, čím reagovala na medializované informácie, že rodinám obetí požiaru boli zaslané faktúry za liečbu vo Švajčiarsku.
Vo vyhlásení pre agentúru Reuters švajčiarsky Federálny úrad pre sociálne poistenie (FSIO) v sobotu večer potvrdil, že Švajčiarsko plánuje spätne vymáhať náklady na nemocničnú liečbu, nie však priamo od rodín obetí. Spresnil, že podľa platných dohôd medzi štátmi EÚ a Švajčiarskom obete dostanú faktúru len na účely overenia. Samotné náklady na liečbu sa budú účtovať „príslušnej zahraničnej zdravotnej poisťovni“. Hovorca následne spresnil, že v prípade Talianska ide o tamojšie ministerstvo zdravotníctva.
Meloniová v piatok večer na sociálnej sieti Facebook uviedla, že ak bude takáto „hanebná žiadosť“ o preplatenie nákladov oficiálne vznesená, Taliansko ju odmietne. Zároveň vyjadrila nádej, že správy o tom sa nezakladajú na pravde a že švajčiarske úrady preukážu zodpovedný prístup.
Švajčiarsko požaduje za liečbu štyroch talianskych občanov, ktorí boli po požiari jeden deň hospitalizovaní v nemocnici v Sione, viac ako 100.000 švajčiarskych frankov (vyše 108.000 eur), uviedol taliansky veľvyslanec vo Švajčiarsku Gian Lorenzo Cornado pre agentúru ANSA.
Cornado zároveň doplnil, že švajčiarski pacienti zranení pri požiari sa niekoľko mesiacov liečili v nemocnici v Miláne a že Taliansko vyslalo na záchranné práce vrtuľník civilnej ochrany, pričom úhradu nákladov nežiadalo.
Požiadavka na úhradu nákladov však zaťažuje vzťahy medzi Švajčiarskom a Talianskom - talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok označila tento krok za „hanebný“, čím reagovala na medializované informácie, že rodinám obetí požiaru boli zaslané faktúry za liečbu vo Švajčiarsku.
Vo vyhlásení pre agentúru Reuters švajčiarsky Federálny úrad pre sociálne poistenie (FSIO) v sobotu večer potvrdil, že Švajčiarsko plánuje spätne vymáhať náklady na nemocničnú liečbu, nie však priamo od rodín obetí. Spresnil, že podľa platných dohôd medzi štátmi EÚ a Švajčiarskom obete dostanú faktúru len na účely overenia. Samotné náklady na liečbu sa budú účtovať „príslušnej zahraničnej zdravotnej poisťovni“. Hovorca následne spresnil, že v prípade Talianska ide o tamojšie ministerstvo zdravotníctva.
Meloniová v piatok večer na sociálnej sieti Facebook uviedla, že ak bude takáto „hanebná žiadosť“ o preplatenie nákladov oficiálne vznesená, Taliansko ju odmietne. Zároveň vyjadrila nádej, že správy o tom sa nezakladajú na pravde a že švajčiarske úrady preukážu zodpovedný prístup.
Švajčiarsko požaduje za liečbu štyroch talianskych občanov, ktorí boli po požiari jeden deň hospitalizovaní v nemocnici v Sione, viac ako 100.000 švajčiarskych frankov (vyše 108.000 eur), uviedol taliansky veľvyslanec vo Švajčiarsku Gian Lorenzo Cornado pre agentúru ANSA.
Cornado zároveň doplnil, že švajčiarski pacienti zranení pri požiari sa niekoľko mesiacov liečili v nemocnici v Miláne a že Taliansko vyslalo na záchranné práce vrtuľník civilnej ochrany, pričom úhradu nákladov nežiadalo.