Švajčiarsko by mohlo odobriť reexport svojich zbraní na Ukrajinu

Ženeva 25. januára (TASR) - Bezpečnostná komisia švajčiarskeho parlamentu schválila v utorok návrh zmeny zákona, ktorý umožní prevoz vojenského materiálu na Ukrajinu cez tretie krajiny, informovala agentúra AFP.



Švajčiarsko doteraz v súlade so svojou politikou vojenskej neutrality odmietalo povoliť krajinám, ktoré vlastnia zbrane švajčiarskej výroby, aby ich vyviezli na vojnou zničenú Ukrajinu.



Podľa súčasného zákona o vojenskom majetku nemožno vývoz švajčiarskych zbraní schváliť, ak majú putovať do krajiny, v ktorej prebieha ozbrojený konflikt.



Návrh na zmenu tohto zákona podporilo v utorok 14 členov parlamentnej komisie, proti ich hlasovalo 11.



Komisia vo svojom vyhlásení uviedla, že deklarácie o zákaze reexportu - podpisované krajinami nakupujúcimi švajčiarske zbrane - by mali byť zrušené v prípadoch, keď dochádza k porušeniu zákazu použitia sily podľa medzinárodného práva - ako je to v prípade vojny rozpútanej Ruskom na Ukrajine.



AFP s odvolaním sa na vyhlásenie komisie dodala, že švajčiarska vláda by sa aj naďalej mohla rozhodnúť pokračovať v zákaze transferu švajčiarskych zbraní - a to v prípadoch, keď by zrušenie deklarácie o zákaze reexportu predstavovalo veľké riziko pre švajčiarsku zahraničnú politiku.



Vo vyhlásení komisie sa tiež uvádza, že menšina jej členov vyjadrila obavy, že presun švajčiarskeho vojenského materiálu na Ukrajinu by mohol ohroziť neutrálny štatút Švajčiarska.



Väčšina poslancov z bezpečnostnej komisie však rozhodla, že navrhovaná zmena je v súlade so švajčiarskou neutralitou, "keďže nepovoľuje priamy vývoz vojenského materiálu do oblastí konfliktu."