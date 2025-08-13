< sekcia Zahraničie
Švajčiarsko chce dokončiť nákup amerických stíhačiek napriek nákladom
Spojené štáty tlačia na Švajčiarsko, aby znášalo dodatočné náklady na výrobu stíhačiek vo výške 807 miliónov až 1,6 miliardy dolárov v rámci kontraktu za vyše sedem miliárd dolárov.
Autor TASR
Ženeva 13. augusta (TASR) - Švajčiarsko sa v stredu zaviazalo, že bude napriek rastúcim nákladom pokračovať v snahách o dokončenie nákupu stíhačiek F-35A od Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Spojené štáty tlačia na Švajčiarsko, aby znášalo dodatočné náklady na výrobu stíhačiek vo výške 807 miliónov až 1,6 miliardy dolárov v rámci kontraktu za vyše sedem miliárd dolárov. Švajčiari majú záujem o stanovenie pevnej ceny, no švajčiarska vláda uviedla, že USA „nie sú pripravené ustúpiť zo svojho stanoviska“ ani po intenzívnych diskusiách. Podľa vlády bude konečná cena obstarávania závisieť od faktorov, ako sú napríklad inflácia v USA, ceny komodít a clá.
Vláda naďalej podporuje obstarávanie stíhačiek F-35A, zdôraznila s tým, že tieto stroje majú „významnú technologickú výhodu oproti iným lietadlám“. Požiadala preto ministerstvo obrany, aby preskúmalo všetky dostupné možnosti a do novembra o tom predložilo správu.
Vláda prostredníctvom referenda v septembri 2020 schválila vojenské výdavky vo výške 7,4 miliardy dolárov na novú flotilu. Stíhačky F-35A, ktoré používajú americké vzdušné sily a niekoľko európskych krajín, Švajčiarsko uprednostnilo pred konkurenciou od spoločností Airbus, Boeing a Dassault. Prvé dodávky sú naplánované na rok 2027.
Spojené štáty tlačia na Švajčiarsko, aby znášalo dodatočné náklady na výrobu stíhačiek vo výške 807 miliónov až 1,6 miliardy dolárov v rámci kontraktu za vyše sedem miliárd dolárov. Švajčiari majú záujem o stanovenie pevnej ceny, no švajčiarska vláda uviedla, že USA „nie sú pripravené ustúpiť zo svojho stanoviska“ ani po intenzívnych diskusiách. Podľa vlády bude konečná cena obstarávania závisieť od faktorov, ako sú napríklad inflácia v USA, ceny komodít a clá.
Vláda naďalej podporuje obstarávanie stíhačiek F-35A, zdôraznila s tým, že tieto stroje majú „významnú technologickú výhodu oproti iným lietadlám“. Požiadala preto ministerstvo obrany, aby preskúmalo všetky dostupné možnosti a do novembra o tom predložilo správu.
Vláda prostredníctvom referenda v septembri 2020 schválila vojenské výdavky vo výške 7,4 miliardy dolárov na novú flotilu. Stíhačky F-35A, ktoré používajú americké vzdušné sily a niekoľko európskych krajín, Švajčiarsko uprednostnilo pred konkurenciou od spoločností Airbus, Boeing a Dassault. Prvé dodávky sú naplánované na rok 2027.