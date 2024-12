Švajčiarsko chce pre nárast antisemitizmu zakázať nacistické symboly

Ženeva 13. decembra (TASR) - Švajčiarsko chce pre prudký nárast antisemitizmu zakázať používanie nacistických znakov vrátane hákového kríža a nacistického pozdravu na verejnosti. V piatok o tomto zámere informovala federálna vláda. Príslušný zákon by v prípade porušenia ukladal pokutu 200 švajčiarskych frakov (213 eur). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Vláda návrh zákona predložila na konzultáciu, ktorá potrvá do konca marca budúceho roka a zahŕňa aj osobitný zákaz "iných extrémistických symbolov" v budúcnosti.



Po prípadnom prijatí legislatívy bude zmenený a doplnený trestný zákonník tak, aby bolo možné potrestať každého, kto používa "rasistický, extrémistický, nacistický symbol alebo symbol obhajujúci násilie, s cieľom propagovať ideológiu, ktorú predstavuje".



Švajčiarsko chce však podľa AFP zájsť ešte ďalej, než je len zákaz všeobecne známych symbolov tretej ríše - chce ho totiž rozšíriť aj o ich špecifické variácie, ktoré používali a používajú stúpenci nacistickej ideológie. V rozpore s navrhovaným zákonom by tak bolo aj používanie symbolov "18" - prvého a ôsmeho písmena abecedy, ktoré označujú iniciály Adolfa Hitlera, - a "88" spojené s pozdravom "Heil Hitler".



Federálna vláda tvrdí, že rozhodujúcu úlohu bude vždy zohrávať kontext, v ktorom budú tieto znaky použité.



Takisto sa podľa novej úpravy ustanovujú výnimky pre použitie týchto symbolov vo vzdelávacej, vedeckej, umeleckej alebo novinárskej praxi, ale len "v rámci toho, čo umožňuje sloboda prejavu".



Zakázané nebude ani používanie existujúcich náboženských symbolov - vrátane budhistických, hinduistických, džinistických -, ktoré sú identické alebo podobné nacistickým.



V Švajčiarsku, podobne ako inde v Európe, v posledných rokoch dramaticky stúpol počet antisemitských incidentov, a to predovšetkým po začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorú rozpútal teroristický útok militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.



Vo francúzsky hovoriacej časti Švajčiarska zaznamenala ženevská organizácie CICAD minulý rok rekordných 944 antisemitských incidentov, čo je viac než 70 percent v porovnaní s rokom 2022.



"Tento výrazný nárast je do veľkej miery spôsobený konfliktom medzi Izraelom a Hamasom, ktorý slúžil a naďalej slúži ako zámienka pre nárast antisemitizmu," uviedla CIDAD vo svojej výročnej správe.