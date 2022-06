PREKVAPENIE NA COLNICI: Vodič pašoval 700-ročný samurajský meč

Ženeva 1. júna (TASR) - Švajčiarske colné orgány pri rutinnej prehliadke vozidla objavili takmer 700-ročný japonský samurajský meč, ktorý bol do krajiny prepašovaný. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AFP.



Federálny úrad pre colnú a hraničnú bezpečnosť (FOCBS) uviedol, že katana, datovaná do roku 1353 a ocenená na 650.000 eur, bola objavená v aute so švajčiarskou poznávacou značkou počas kontroly neďaleko Zürichu.



V automobile sa našlo niekoľko ďalších predmetov vrátane starožitnej knihy, zmluvy a faktúry o predaji. Vodič, ktorého sprevádzala dcéra, predmety na hraničnom priechode Thayngen z Nemecka nezaregistroval, uvádza FOCBS.



Colné orgány začali trestné vyšetrovanie a zistili, že vodič nebol majiteľom predmetov, ale meč vyzdvihol v nemeckom Stuttgarte na žiadosť svojho zamestnávateľa.



Podľa expertov by sa mal dovoz meča považovať za porušenie švajčiarskeho zákona o prevode kultúrneho majetku, ktorého cieľom je zachovať kultúrne dedičstvo ľudstva, zabrániť krádežiam a nelegálnemu vývozu artefaktov.