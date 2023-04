Švajčiarsko dá Vagnerovu skupinu na zoznam sankcionovaných subjektov

Bern 20. apríla (TASR) - Švajčiarsko pridá ruskú súkromnú vojenskú spoločnosť Vagnerova skupina a ruské médium RIA FAN na svoj zoznam sankcionovaných ruských subjektov, informovalo vo štvrtok švajčiarske ministerstvo pre ekonomické záležitosti, školstvo a výskum. Citovali ho tlačové agentúry Reuters a AFP a webový portál britského denníka The Guardian.



Tieto zmeny začnú platiť už vo štvrtok od 18.00 h SELČ, doplnilo ministerstvo alpskej krajiny, ktorá síce nie je členom Európskej únie, ale rovnako ako EÚ uvalila sankcie na Rusko za spustenie invázie na Ukrajinu. Švajčiarsko je dobre vyzbrojené, ale dlhodobo si udržuje prísnu vojenskú neutralitu.



Ruské médium RIA FAN patrí do spoločnosti Patriot Media Group. Jej správu radu riadi Jevgenij Prigožin, šéf vagnerovcov a blízky človek prezidenta Vladimira Putina. Bern uviedol, že RIA FAN "šíri provládnu (ruskú) propagandu a dezinformácie".



EÚ takisto pred necelým týždňom pridala ruskú žoldniersku Vagnerovu skupinu na sankčný zoznam za "aktívnu účasť na ruskej agresívnej vojne proti Ukrajine".



Vagnerova skupina, ktorá sa pokúša dobyť východnú Ukrajinu vrátane mesta Bachmut, bola už vo februári zaradená na ďalší sankčný zoznam EÚ - za porušovanie ľudských práv a "destabilizáciu" krajín v Afrike.



Európska rada, ktorá zastupuje 27 členských štátov EÚ, pred týždňom uviedla, že nový sankčný zoznam "dopĺňa" predchádzajúci. Vagnerova skupina bola podľa nej opätovne zaradená na tento zoznam "za konanie, ktoré podkopáva alebo ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny".



Bitka o Bachmut je najdlhšou a najkrvavejšou v rámci ruskej invázie na Ukrajinu.



"Vagnerova skupina je vojenská organizácia so sídlom v Rusku, ktorá pod vedením Jevgenija Prigožina slúži ako nástroj ruskej hybridnej vojny," vysvetlilo švajčiarske ministerstvo. Podľa neho sú vagnerovoci súčasťou zložitej siete globálnych spoločností (operujúcich v celej škále oblastí vrátane letectva, bezpečnosti, technológií, finančníctva a ovplyvňovania), ktoré sú prepojené prekrývajúcimi sa štruktúrami vlastníctva a logistiky.