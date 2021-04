Švajčiarsko daruje 300 miliónov USD na celosvetový boj proti covidu

Ženeva 28. apríla (TASR) - Švajčiarsko v stredu oznámilo, že poskytne vyše 300 miliónov dolárov na pomoc v boji proti ochoreniu COVID-19. Peniaze majú zlepšiť dostupnosť vakcín, testov a liečby covidu. Švajčiarsko zaistí, aby rozvojové krajiny dostali z tejto pomoci spravodlivý podiel. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Švajčiarska vláda sa zaviazala, že "zaistí férový prístup k vakcínam, testom a liekom po celom svete, aby sa proti pandémii covidu bojovalo udržateľne".



Bern vo vyhlásení napísal, že plánuje venovať približne 300 miliónov švajčiarskych frankov (328 miliónov dolárov, 272 miliónov eur) do celosvetového programu spolupráce s názvom Access to COVID-19 Tools (ACT-Accelerator, skratka ACT-A).



Tento program s balíkom financií vo výške mnoho miliárd dolárov koordinuje celá škála medzinárodných orgánov vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), vakcinačnej aliancie Gavi a Svetovej banky.



Program má pomôcť vyvíjať vakcíny, lieky a testy proti covidu a má zaistiť ich dostupnosť, ako aj posilňovať zdravotnícke systémy.



"Vo vývoji testov, liekov a vakcín bol dosiahnutý obrovský pokrok, ale rozsiahly a spravodlivý prístup k týmto prostriedkom vo svete je nedostatočný," uviedol Bern.



Vláda vyjadrila hlboké obavy z "nových, vysoko nákazlivých mutácií koronavírusu", ktoré sťažujú boj proti pandémii.



"Rýchle, účinné ukončenie pandémie je veľmi silne v záujme Švajčiarska," dodal Bern. Zdôraznil, že "koronavírus možno úspešne ovládnuť len vtedy, keď sa jeho šírenie zastaví na celom svete".



Švajčiarska vláda uviedla, že jej hlavným cieľom v podporovaní programu ACT-A je preto pomoc rozvojovým krajinám.



Doplnila, že viac ako tretina z 300 miliónov frankov vyčlenených pre ACT-A pôjdu aliancii Gavi, ktorá pracuje na zlepšení dostupnosti vakcín v chudobnejších krajinách, a ďalšie financie pôjdu na posilnenie výskumu a vývoja testov a liekov proti covidu.



Zvyšné peniaze sú podľa Bernu určené na posilnenie miestnych zdravotníckych systémov v rozvojových krajinách.



ACT-A naliehavo potrebuje ďalšie peniaze. Pre tento rok žiadal 22 miliárd dolárov, ale koncom minulého týždňa stále chýbalo 19 miliárd dolárov.