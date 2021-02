Delegáti súperiacich líbyjských frakcií si zvolili dočasnú vládu

Ženeva 5. februára (TASR) - Delegáti súperiacich líbyjských frakcií zvolili v piatok dočasného predsedu vlády a trojčlennú prezidentskú radu - títo ľudia povedú krajinu do parlamentných a prezidentských volieb naplánovaných na 24. decembra. Po voľbách bude prechodná vláda nahradená demokraticky zvolenou vládou. Rokovania sa konali vo švajčiarskej Ženeve pod záštitou OSN.



Dočasným premiérom bude politický aktivista a podnikateľ Abdal-Hámid Muhammad Dbaiba a dočasnou hlavou prezidentskej rady bývalý veľvyslanec v Grécku Muhammad Manfí, uviedla agentúra DPA.



Dbaiba už začiatkom týždňa uviedol, že sa chce zamerať na zjednotenie a reštrukturalizáciu tamojšej armády a zriadiť ministerstvo pre národné zmierenie a reparácie.



Členovia 74-členného Líbyjského fóra pre politický dialóg (LPDF) vypočúvali od pondelka 45 kandidátov na pozície v prechodnej líbyjskej vláde.



Takmer všetci kandidáti sa zaviazali uskutočniť voľby včas a sľúbili, že budú pracovať na národnom zmierení a pomôžu presídleným Líbyjčanom dostať sa späť do svojich domovov.



Kandidáti za predsedu vlády boli povinní podpísať dokument, ktorý ich zaviazal presadzovať rozmanitosť, geografickú rovnováhu, ako aj to, že minimálne 30 percent vysokých pozícií vo vláde dostanú ženy.



Aj keď miesto konania rokovaní zostalo utajené, vypočúvania kandidátov boli vysielané naživo prostredníctvom internetu, aby si aj Líbyjčania mohli vypočuť odpovede kandidátov na otázky občanov.



Líbya upadla do chaosu v roku 2011 po zvrhnutí bývalého diktátora Muammara Kaddáfího. Má v súčasnosti dve súperiace vlády - vládu podporovanú OSN v metropole Tripolis a ďalšiu na východe krajiny v meste Tobruk, ktorá je lojálna vojenskému veliteľovi Chalífovi Haftarovi. Krajina sa stala zástupným bojiskom súperiacich síl a do konfliktu boli vtiahnuté zahraničné mocnosti.