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Švajčiarsko dnes hlasuje o obmedzení počtu obyvateľov na 10 miliónov
V súčasnosti žije vo Švajčiarsku približne 9,1 milióna ľudí.
Autor TASR
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Bern 14. júna (TASR) - Švajčiarski voliči sa v nedeľu vyjadria k návrhu na zavedenie stropu pre počet obyvateľov krajiny. Pravicová Švajčiarska ľudová strana, najväčšia politická strana v krajine, sa snaží obmedziť prisťahovalectvo a zabezpečiť, aby počet obyvateľov s trvalým pobytom do roku 2050 ostal pod desiatimi miliónmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
V súčasnosti žije vo Švajčiarsku približne 9,1 milióna ľudí. Ak bude iniciatíva prijatá, udeľovanie azylu a spájanie rodín by muselo byť obmedzené, akonáhle počet obyvateľov dosiahne 9,5 milióna. K tomu pravdepodobne dôjde v 30. rokoch 21. storočia.
Ak sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočné, Švajčiarsko by muselo ukončiť dohodu o voľnom pohybe osôb s Európskou úniou, ktorá zabezpečuje občanom EÚ právo vstúpiť, žiť, pracovať a podnikať na švajčiarskom území bez víz, hoci Švajčiarsko nie je členom EÚ, ale je súčasťou jednotného trhu.
Počas väčšiny kampane prieskumy verejnej mienky naznačovali väčšinovú podporu návrhu, ale prieskumy vykonané v posledných týždňoch poukazujú na zmenu nálad a oveľa tesnejší výsledok.
V súčasnosti žije vo Švajčiarsku približne 9,1 milióna ľudí. Ak bude iniciatíva prijatá, udeľovanie azylu a spájanie rodín by muselo byť obmedzené, akonáhle počet obyvateľov dosiahne 9,5 milióna. K tomu pravdepodobne dôjde v 30. rokoch 21. storočia.
Ak sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočné, Švajčiarsko by muselo ukončiť dohodu o voľnom pohybe osôb s Európskou úniou, ktorá zabezpečuje občanom EÚ právo vstúpiť, žiť, pracovať a podnikať na švajčiarskom území bez víz, hoci Švajčiarsko nie je členom EÚ, ale je súčasťou jednotného trhu.
Počas väčšiny kampane prieskumy verejnej mienky naznačovali väčšinovú podporu návrhu, ale prieskumy vykonané v posledných týždňoch poukazujú na zmenu nálad a oveľa tesnejší výsledok.