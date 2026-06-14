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Švajčiarsko dnes hlasuje o obmedzení počtu obyvateľov na 10 miliónov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V súčasnosti žije vo Švajčiarsku približne 9,1 milióna ľudí.

Autor TASR
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Bern 14. júna (TASR) - Švajčiarski voliči sa v nedeľu vyjadria k návrhu na zavedenie stropu pre počet obyvateľov krajiny. Pravicová Švajčiarska ľudová strana, najväčšia politická strana v krajine, sa snaží obmedziť prisťahovalectvo a zabezpečiť, aby počet obyvateľov s trvalým pobytom do roku 2050 ostal pod desiatimi miliónmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

V súčasnosti žije vo Švajčiarsku približne 9,1 milióna ľudí. Ak bude iniciatíva prijatá, udeľovanie azylu a spájanie rodín by muselo byť obmedzené, akonáhle počet obyvateľov dosiahne 9,5 milióna. K tomu pravdepodobne dôjde v 30. rokoch 21. storočia.

Ak sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočné, Švajčiarsko by muselo ukončiť dohodu o voľnom pohybe osôb s Európskou úniou, ktorá zabezpečuje občanom EÚ právo vstúpiť, žiť, pracovať a podnikať na švajčiarskom území bez víz, hoci Švajčiarsko nie je členom EÚ, ale je súčasťou jednotného trhu.

Počas väčšiny kampane prieskumy verejnej mienky naznačovali väčšinovú podporu návrhu, ale prieskumy vykonané v posledných týždňoch poukazujú na zmenu nálad a oveľa tesnejší výsledok.
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