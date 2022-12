Švajčiarsko dočasne pozastavuje príjem zraniteľných utečencov

Ženeva 19. decembra (TASR) - Švajčiarsko dočasne pozastavuje účasť na programe OSN, zameranom na presídľovanie zraniteľných utečencov. Dôvodom sú podľa Bernu nedostatočné kapacity vzhľadom na vysoký počet utečencov, ktorí v súčasnosti do krajiny prichádzajú z Ukrajiny. V pondelok to potvrdili tamojší predstavitelia. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.



Švajčiarsky štátny sekretariát pre migráciu (SEM) potvrdil správy o pozastavení prijímania utečencov v rámci programu Úradu vysokého komisára pre utečencov (UNHCR). Hovorca SEM-u Lukas Rieder pre AFP uviedol, že Švajčiarsko nespochybňuje tento program ako taký, len na istý čas prijímanie utečencov pozastavuje.



UNHCR sa v rámci zmieneného projektu usiluje presídliť do tretích krajín najzraniteľnejších utečencov na svete žijúcich v nestabilných podmienkach. Tento rok bolo podľa údajov UNHCR takmer 1,5 milióna ľudí v situácii, ktorá si vyžadovala ich premiestnenie. Zrealizovala sa však len malá časť takýchto relokácií.



Švajčiarsko, ktoré má 8,7 milióna obyvateľov, sa zaviazalo, že v priebehu tohto a budúceho roka prijme 1820 zraniteľných utečencov. Noviny Le Temps a nedeľník NZZ am Sonntag informovali, že ministerstvo spravodlivosti koncom novembra rozhodlo o pozastavení daného programu. Podľa Le Temps ide prevažne o utečencov z Afganistanu, zo Sudánu a Sýrie, a sú to najmä ženy, deti a osoby so zdravotnými problémami.



Hovorca švajčiarskeho úradu SEM uviedol, že tento krok súvisí s veľkým zaťažením azylového systému v krajine, a to najmä pokiaľ ide o ubytovacie a personálne kapacity. Švajčiarsko má predmetné rozhodnutie prehodnotiť v prvej polovici budúceho roka, dodal Rieder.



Od začiatku roka prišlo do Švajčiarska približne 100.000 žiadateľov o azyl a utečencov – vrátane vyše 70.000 osôb utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. AFP píše, že údajne ide o najvyšší počet od druhej svetovej vojny.



Do polovice decembra bolo do Švajčiarska v rámci programu UNHCR presídlených 641 osôb. Hovorca dodal, že do marca 2023 bude prijatých ďalších zhruba 400 utečencov, ktorých žiadosti už boli schválené.