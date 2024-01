Švajčiarsko dodá Ukrajine niekoľko desiatok električiek

Zürich 12. októbra (TASR) - Švajčiarsko ako neutrálna krajina nepošle Ukrajine zbrane, no chystá sa jej dodať desiatky vyradených električiek z Bernu a Zürichu. Oznámila to v piatok švajčiarska vláda, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Dovedna 11 električiek bude poslaných do veľkého západoukrajinského mesta Ľvov, ktorého populácia sa rozrástla po tom, ako tam ušli ľudia z oblastí na juhu či východe Ukrajiny, kde sa bojuje. Električky zo Švajčiarska, taktiež "v perfektnom stave" dostane aj mesto Vinnycia v strednej časti Ukrajiny.



"Tieto dopravné prostriedky sú v dobrom stave a na Ukrajine budú môcť premávať ešte 10 až 12 rokov," uviedla švajčiarska vláda s tým, že prvé z električiek budú Ukrajine dodané na v treťom štvrťroku tohto roka.



"Po vypuknutí ruskej ofenzívy ušlo do Ľvova mnoho ľudí a presťahovalo sa tam aj veľa podnikov, v dôsledku čoho mesto čelí výraznému nárastu populácie... V súlade s tým došlo aj k nárastu cestnej premávky, pričom ďalšie električky sú tam veľmi vítané," uvádza sa ďalej vo vyhlásení Bernu.



Švajčiarsko uhradí náklady potrebné na prepravu električiek do Ľvova, vyškolenie personálu na zaisťovanie ich údržby, ako aj výstavbu novej električkovej trate vedúcu k miestnej nemocnici.



Do mesta Vinnycia boli vyradené električky z Zürichu prvýkrát dodané už v rokoch 2007 až 2011. Neskôr tam boli zasielané aj ďalšie, a to v súlade s dohodou z roku 2021. Teraz sa tam z tejto švajčiarskej finančnej metropoly pošle ďalších 31 električiek.



Staršie, respektíve vyradené, švajčiarske električky v súčasnosti nepremávajú len vo Vinnycii. Električky z Bernu napríklad stále jazdia v Rumunsku, zatiaľ čo niekdajšie bazilejské električky sú v prevádzke v Belehrade.