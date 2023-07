Švajčiarsko hlásilo búrky,horúčavy, krupobitie a 90.000 úderov bleskov

Ženeva 12. júla (TASR) — Desaťtisíce bleskov udreli od utorňajšieho podvečera do stredy rána vo Švajčiarsku pri prechode búrkového systému. Informovali o tom tamojší meteorológovia, uviedla agentúra DPA.



Od utorňajšej 17.00 h do stredajšej ôsmej hodiny bolo podľa SRF Meteo zaznamenaných po celej krajine takmer 90.000 úderov bleskov. Miestami padali aj krúpy, zrážkové úhrny však boli nízke.



Vo švajčiarskom kantóne Fribourg zasiahol blesk ženu a vážne ju zranil. Polícia neuviedla ďalšie podrobnosti.



Hlásené boli aj nárazy vetra so silou hurikánu, ktoré mali rýchlosť vyše 140 kilometrov za hodinu.



Na letisku v Zürichu v utorok večer z bezpečnostných dôvodov prerušili približne na hodinu vstupné kontroly pasažierov.



V meste Chur ležiacom na rieke Rýn v kantóne Graubünden namerali v utorok najvyššiu teplotu tohto roka vo Švajčiarsku 37,6 stupňa Celzia.