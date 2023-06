Švajčiarsko je ohniskom ruskej a čínskej špionáže, tvrdí tajná služba

Ženeva 26. júna (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu spravila zo Švajčiarska, v ktorom sídli viacero medzinárodných organizácií, ohnisko ruskej a čínskej špionáže. Uviedla to v pondelok švajčiarska kontrarozviedka (FIS), informuje TASR citujúc zo správ agentúr DPA a AFP.



"Vzhľadom na svoju úlohu hostiteľského štátu medzinárodných organizácií je Švajčiarsko v Európe jednou z krajín, kde je pod diplomatickým krytím nasadených najviac príslušníkov ruských tajných služieb," uviedla FIS vo svojej výročnej správe.



Agentúra DPA pripomína, že Ženeva vo francúzskej často Švajčiarska je európskou centrálou OSN, pričom v nej sídli mnoho agentúr tejto organizácie.



"Z približne 220 osôb akreditovaných ako diplomatický, technický alebo administratívny personál na ruských (diplomatických) misiách v Ženeve a Berne pracuje pravdepodobne stále najmenej jedna tretina pre ruskú tajnú službu," uviedol šéf FIS Christian Dussey. Zatiaľ čo iné západné krajiny medzičasom vyhostili príslušníkov ruskej tajnej služby maskovaných za diplomatov, vo Švajčiarsku zostal ich počet stabilný.



Podľa FIS je úroveň ohrozenia špionážou vo Švajčiarsku vysoká. Naďalej pochádza najmä od osôb konajúcich v mene konkrétneho štátu, a to "obzvlášť od tajných služieb Ruska a Číny."



Čína má však vo Švajčiarsku podstatne menej agentov vydávajúcich sa za pracovníkov veľvyslanectiev, pričom čínske tajné služby sa zrejme viac spoliehajú na iné formy krytia. Ich ľudia "sa maskujú najmä ako vedci, novinári alebo podnikatelia," uvádza FIS.



Bezpečnostnú situáciu vo Švajčiarsku podľa správy celkovo formuje rivalita svetových mocností, ktorá sa vyostrila v dôsledku vojny na Ukrajine.



FIS tvrdí, že vojna na Ukrajine ju núti rozširovať monitoring aj na oblasti, ktorým dosiaľ venovala len malú pozornosť, a to napríklad na Turecko, Indiu či krajiny združené v Eurázijskej ekonomickej únii (EEU), keďže Rusko obchoduje so spoločnosťami v týchto štátoch.