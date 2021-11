MALI TO PREMYSLENÉ: Lupiči ukradli zlato z firmy na výrobu hodiniek

Ženeva 5. novembra (TASR) - Riaditeľ firmy na výrobu hodiniek sídliacej vo Švajčiarsku sa spolu so svojou rodinou stal sa v stredu večer rukojemníkom skupiny lupičov, ktorá z jeho firmy ukradla zlato a iné cennosti a následne utiekla do Francúzska. Nikto z rukojemníkov pri incidente neutrpel zranenia, informovala vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na švajčiarske médiá.



Denník Le Matin napísal, že šiesti ozbrojení lupiči sa vyhrážali šéfovi nemenovanej hodinárskej spoločnosti v jeho dome v obci Bassecourt v kantóne Jura, ležiacej len niekoľko kilometrov od francúzskych hraníc, a celú jeho rodinu vzali za rukojemníkov.



Ozbrojení muži potom členov rodiny odviezli v aute do hodinárskej firmy, vstúpili do jej priestorov a odcudzili zlato a ďalšie cennosti. Rodinu následne nechali v aute v neďalekom lese a sami vyrazili v dvoch vozidlách smerom k francúzskej hranici.



Keďže v budove firmy sa rýchlo spustil alarm, regionálna polícia a tiež švajčiarski pohraničníci zablokovali všetky okolité hraničné priechody, napísal Le Matin citujúc vyjadrenie prokurátora Nicolasa Theurillata. Zlodeji však prerazili zátarasy pri obci Lucelle, pričom narazili do jedného z colníkov, ktorého zranili. Obe vozidlá, v ktorých muži utiekli, sa neskôr našli zhorené spolu so samopalom typu MP5 vo francúzskom regióne Belfort.



Kantón Jura, kde došlo k tomuto incidentu, je centrom výroby slávnych švajčiarskych hodiniek. Pri ich výrobe sa často využíva zlato, drahokamy či iné vzácne suroviny. Ako uviedla regionálna prokuratúra, aké množstvo zlata zlodeji ukradli, zatiaľ nie je známe.