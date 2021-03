Švajčiarske mestečko Moutier bude patriť do iného kantónu

Bern 29. marca (TASR) - Mestečko Moutier ležiace na severozápade Švajčiarska už nebude patriť do nemecky hovoriaceho kantónu Bern, ale do frankofónneho kantónu Jura. V nedeľňajšom referende za túto zmenu hlasovalo 2114 ľudí, 1740 bolo proti, informovala agentúra AFP.



Otázka príslušnosti k francúzsky hovoriacemu kantónu Jura rozdeľovala obyvateľov Moutieru — v súčasnosti ich je približne 7500 — už od jeho vzniku v roku 1978. Spolu s ďalšími okresmi sa však vtedy rozhodli, že budú naďalej patriť k nemecky hovoriacemu kantónu Bern.



Prívrženci odtrhnutia od Bernu sa v rámci riešenia tzv. Jurskej otázky priklonili k niekedy extrémnym opatreniam, keď napríklad obsadili priestory vo veľvyslanectvách Švajčiarska v Paríži a v Bruseli. Jeden z nich dokonca prišiel v roku 1993 o život, keď vybuchla bomba, ktorú prepravoval.



Časť obyvateľov zastávala názor, že Moutier sa ako jedno z väčších miest bude mať v kantóne Jura lepšie než v kantóne Bern, kde je jednou z mnohých malých obcí.



Keďže predchádzajúce referendum o tejto otázke bolo v roku 2017 zrušené pre nezrovnalosti, tentoraz boli zavedené osobitné preventívne opatrenia. Federálne úrady vyslali aj volebných pozorovateľov, aby sa ubezpečili, že hlasovanie prebehne podľa pravidiel.



Určité pochybnosti vzbudila informácia verejnoprávnej televízie RTS o liste kantonálneho úradu v Berne upozorňujúcom na podozrivo vysoký počet ľudí, ktorí sa pred hlasovaním presťahovali do Moutieru, pričom vzťah mnohých z nich k tomuto mestu je ťažko preukázateľný. Predseda bernskej vlády Pierre Alain Schnegg napriek tomu po referende povedal, že jeho výsledky akceptuje, keďže obyvatelia Moutieru sa jednoznačne vyslovili za zmenu kantónu.