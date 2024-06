Švajčiarsko: Na diaľnici A1 sa konajú cvičenia vzdušných síl

Bern 5. júna (TASR) - Štyri stíhačky si v stredu vo Švajčiarsku precvičili pristávanie na jednej z najfrekventovanejších diaľnic. Podobné vojenské cvičenie sa v krajine nekonalo celé desaťročia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Veľká časť diaľnice A1, ktorá pretína Švajčiarsko od jeho hraníc s Francúzskom na západe po rakúske hranice na východe, je pre manévre uzatvorená na 36 hodín.



Stíhačky F/A-18, ktoré sa na cvičení zúčastnili, vzlietli aj z vojenského letiska Payerne ležiaceho neďaleko uzatvorenej časti diaľnice. Prvá stíhačka na diaľnici pristála bez ťažkostí okolo 10.00 h tak, ako bolo plánované, uviedla švajčiarska armáda. Neskôr sa na uzatvorenom úseku diaľnice podarilo úspešne pristáť aj zvyšným trom lietadlám.



Cieľom tohto vojenského cvičenia nazvaného Alpha Uno bolo uistiť sa, že švajčiarske vzdušné sily budú schopné pokračovať vo svojej prevádzke aj v prípade, že by počas konfliktu boli zasiahnuté ich základne.



Takéto cvičenie je v krajinách NATO pomerne bežné, no v neutrálnom Švajčiarsku sa koná zriedkavo. Švajčiarski armádni piloti pristávali so stíhačkami na diaľnici naposledy v roku 1991 v kantóne Ticino.



Diaľnica A1 je so svojimi štyrmi pruhmi široká 25 metrov a je teda užšia než obvyklá pristávacia dráha. Lietadlá na nej navyše môžu pristávať len po odstránení stredových zvodidiel.



Po pristáti prvej stíhačky diaľnicu skontrolovali. Aj malé kamienky a iné predmety by totiž mohli stíhačky poškodiť. Ďalšie kolo vzletov a pristátí na diaľnici je naplánované na stredajšie popoludnie.



Švajčiarske vzdušné sily momentálne využívajú 30 starnúcich stíhačiek F/A-18. Švajčiarska vláda sa ich rozhodla nahradiť 36 stíhačkami F-35 americkej výroby za vyše šesť miliárd dolárov. Americká zbrojárska firma Lockheed-Martin by ich mala Švajčiarsku postupne dodať v rokoch 2027 až 2030.