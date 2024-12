Švajčiarsko obmedzilo prístup odídencov z Ukrajiny k dočasnej ochrane

Ženeva 3. decembra (TASR) - Poslanci švajčiarskeho parlamentu v pondelok odhlasovali výrazné obmedzenie prístupu k špeciálnemu štatútu dočasnej ochrany, ktorý bol Ukrajincom udelený po ruskej invázii. TASR o tom informuje v utorok na základe správy agentúry AFP.



Návrh, ktorý predložila krajne pravicová Švajčiarska ľudová strana (SVP), obmedzí prístup k dočasnej ochrane tým, ktorí utekajú z oblastí Ukrajiny okupovaných Ruskom alebo priamo postihnutých konfliktom.



Druhý návrh, ktorý prešiel, medzitým úradom umožní ľahšie zakročiť proti zneužívaniu systému.



Poslanec SVP Pascal Schmid v rozprave trval na tom, že navrhovaná zmena v legislatíve je potrebná. Argumentoval, že "vo veľkých častiach Ukrajiny sa nebojuje" a vo Švajčiarsku bol osobitný štatút ochrany udelený aj mnohým ľuďom, ktorí to nepotrebovali.



Pripomenul, že švajčiarske obyvateľstvo od začiatku vojny prijímalo utekajúcich Ukrajincov "s veľkou solidaritou". "Táto solidarita však dosiahne svoje medze, keď sa záťaž stane príliš veľkou a keď sa zvýši zneužívanie," dodal.



Švajčiarsky minister spravodlivosti Beat Jans počas zasadnutia parlamentu trval na tom, že "na Ukrajine nie sú žiadne bezpečné oblasti". "Dokonca aj ďaleko od frontu sa stále vyskytujú útoky ruskej armády s bombami, raketami a bezpilotnými lietadlami," povedal. Varoval, že predložené návrhy "v konečnom dôsledku len pomáhajú Rusku... Podkopávajú európsku solidaritu, a tak hrá do karát Rusku."



Švajčiarska vláda, ktorá sa postavila proti obom návrhom, zaviedla takzvaný ochranný štatút S krátko po invázii ruskej armády na Ukrajinu z februára 2022.



Tento štatút, podobný tomu, ktorý ponúkajú susedné krajiny Európskej únie, poskytuje dočasnú ochranu osobám, čo to potrebujú, kým trvá vážne všeobecné nebezpečenstvo.



Podľa Bernu malo ku koncu augusta vo Švajčiarsku štatút ochrany S približne 66.000 Ukrajincov.



Vláda uviedla, že tento štatút nezruší, kým na Ukrajine nebude trvalá stabilita. Očakáva sa, že zostane platiť minimálne do marca 2026. Poslanecký návrh odhlasovaný do pondelka nezruší samotný štatút, ale zavedie výrazné obmedzenia.