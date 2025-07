Švajčiarsko obvinilo dvoch mužov z terorizmu

Ženeva 7. júla (TASR) - Švajčiarska federálna prokuratúra v pondelok oznámila, že voči jednému občanovi Kosova a jednej osobe s občianstvom Švajčiarska a Severného Macedónska vzniesla obžalobu z terorizmu a šírenia ideológie zakázanej extrémistickej skupiny Islamský štát (IS), informovala agentúra AP.



Kosovčan vo veku 36 rokov a 33-ročná osoba s dvojakým občianstvom, ktorých mená neboli zverejnené, sú podozriví z indoktrinácie, financovania a náboru do švajčiarskej pobočky „kosovskej teroristickej organizácie.“ K tomuto ich konaniu dochádzalo v poslednom desaťročí prevažne v oblasti Ženevy, uviedla švajčiarska generálna prokuratúra.



Obaja muži boli zadržaní v septembri 2022 v súvislosti s vyšetrovaním údajnej podpory pre IS. Podozriví podľa vyšetrovateľov spustili kampaň na získanie podpory a finančných prostriedkov pre „saláfisticko-džihádistickú ideológiu“ s cieľom destabilizovať Kosovo a zmocniť sa územia, kde by vládli podľa práva šaría.



Podozriví sú obvinení aj z podplácania verejných činiteľov a prania špinavých peňazí, ako aj z nelegálneho poberania niektorých sociálnych dávok vo Švajčiarsku. Ich prípad sa teraz posúva na federálny trestný súd.



Švajčiarsku, ktorého politika neutrality má za cieľ držať ho mimo konfliktov, sa do značnej miery vyhla vlna extrémizmu, ktorá sa v posledných desaťročiach prehnala inými časťami Európy a sveta, poznamenáva AP.



SR neuznáva jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova od Srbska v roku 2008 spoločne napríklad s ďalšími členskými krajinami EÚ - Španielskom, Cyprom, Rumunskom a Gréckom.