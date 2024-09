Švajčiarsko oceňuje čínsko-brazílsku mierovú iniciatívu pre Ukrajinu

Bern 29. septembra (TASR) - Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu vyjadrilo podporu čínsko-brazílskemu mierovému plánu na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorý obe strany zverejnili ešte v máji. Kyjev švajčiarsky postoj označil za nelogický a za sklamanie. TASR píše podľa agentúry Reuters a portálu Politico.



Predstavitelia 17 krajín sa v piatok na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku zúčastnili na stretnutí, ktorému predsedali čínsky minister zahraničných vecí Wang I a brazílsky zahraničnopolitický poradca Celso Amorim.



"Zúčastnili sme sa na tomto stretnutí ako pozorovatelia a podporujeme túto aktivitu," uviedol pre agentúru Reuters hovorca švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí Nicolas Bideau. Podľa Bideaua sa švajčiarsky postoj zmenil po tom, čo do mierového plánu pribudli referencie na Chartu OSN.



Portál Politico uvádza, že Čína sa pre svoj plán na Valnom zhromaždení OSN snažila získať podporu viacerých krajín. Jej návrh zložený zo šiestich hlavných bodov vyzýva na "nerozširovanie bojiska, nestupňovanie bojov a nevyprovokovanie žiadnou stranou". Politico pripomína, že jeho realizácia by Rusku umožnila naďalej okupovať obsadené ukrajinské územia.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii zdôraznilo, že sa drží zásady "nič o Ukrajine bez Ukrajiny" a že mierové návrhy musia vychádzať z Charty OSN a rešpektovať zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci medzinárodne uznaných hraníc.



Kyjev vyzval Švajčiarsko "a všetky krajiny, ktoré podporujú medzinárodné právo a Chartu OSN", aby sa nezúčastňovali na iniciatívach, ktoré "môžu iba skomplikovať proces dosiahnutia, komplexného, spravodlivého a udržateľného mieru pre Ukrajinu."



Reuters pripomína, že Švajčiarsko v júni usporiadalo celosvetový mierový samit. Nezúčastnilo sa na však ňom Rusko ani Čína.