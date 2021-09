Vo Švajčiarsku sa sprísnia opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Zürich 8. septembra (TASR) – Švajčiarsko v snahe zastaviť štvrtú vlnu pandémie COVID-19 a zmenšiť tlak na nemocnice sprísni od pondelka viaceré protiepidemické opatrenia. Pri vstupe do vnútorných priestorov vrátane reštaurácií sa budú musieť ľudia preukázať potvrdením o očkovaní, negatívnom teste či prekonaní ochorenia. Oznámila to v stredu švajčiarska vláda, píše agentúra Reuters.



„Situácia je naďalej nestabilná, dnes pribudlo viac ako 3500 prípadov (nákazy)," povedal na stredajšej tlačovej konferencii v Berne minister zdravotníctva Alain Berset. „Alternatívou je zatvoriť všetko - urobíme všetko pre to, aby sme sa tomu vyhli," prisľúbil.



„Situácia v nemocniciach je stále napätá, jednotky intenzívnej starostlivosti sú veľmi vyťažené. V niektorých kantónoch sa odkladajú operácie a niektorých pacientov presúvajú do iných nemocníc," priblížila aktuálny vývoj pandémie vo Švajčiarsku tamojšia vláda.



Švajčiarsky kabinet tiež zvažuje, že pred jesennými školskými prázdninami zavedie nové cestovné obmedzenia - týkať by sa mali nezaočkovaných a tých, čo nemajú potvrdenie o prekonaní covidu. Do úvahy pripadá napríklad o pravidlo, že neočkovaní by museli podstúpiť desaťdňovú karanténu, ktorú by bolo možné skrátiť na sedem dní po obdržaní negatívneho výsledku testu. Ďalšou možnosťou by bolo, že neočkované osoby by sa museli štyri až sedem dní po návrate dať otestovať.



Vláda tiež poznamenala, že v krajine je stále príliš vysoký počet nezaočkovaných osôb. Obe dávky vakcíny proti covidu dostalo len niečo vyše polovice Švajčiarov.