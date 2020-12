Švajčiarsko od utorka na mesiac sprísňuje karanténne opatrenia

Bern 18. decembra (TASR) - Vzhľadom na stále sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu rozhodla švajčiarska vláda v piatok o ďalšom sprísnení karanténnych opatrení. Budú platiť od 22. decembra do 22. januára a ich cieľom je výrazne a rýchlo znížiť počet prípadov nákazy, zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a odbremeniť zdravotnícky personál, cituje z vyhlásenia kabinetu spravodajský portál 20min.ch.



Od utorka budú zatvorené stravovacie zariadenia - cez sviatky bez výnimky, mimo nich môžu byť otvorené iba podnikové a školské jedálne a reštaurácie pre hotelových hostí. Výdaj jedla cez okienko a donáškové služby sú naďalej povolené.



Zatvorené budú športové zariadenia. Športovanie vonku bude naďalej možné v skupinách do päť ľudí. Športové a kultúrne aktivity detí a mladých ľudí do 16 rokov sú tiež povolené, s výnimkou súťaží.



Múzeá, kiná, knižnice, kasína, botanické a zoologické záhrady a ďalšie kultúrne a rekreačné zariadenia budú takisto zatvorené. Kultúrne aktivity sú naďalej možné v malých skupinách, no podujatia s prítomnosťou publika sú zakázané. Konať sa môžu alternatívne formy podujatí, napríklad ak sú vysielané on-line.



Počet osôb, ktoré môžu byť súčasne v obchode, sa ďalej obmedzí. Maximálny počet zákazníkov bude závisieť od voľne prístupnej predajnej plochy. Obmedzenie otváracích hodín zostáva v platnosti: obchody musia zostať zatvorené od 19.00 a 06.00 h, ako aj v nedeľu a cez sviatky.



Kantóny s priaznivým vývojom epidemiologickej situácie sa môžu rozhodnúť uvoľniť niektoré opatrenia. Rozhodujúce bude reprodukčné číslo vírusu, ktoré musí byť nižšie ako 1, a sedemdňová incidencia, ktorá musí byť pod celoštátnym priemerom.