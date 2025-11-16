< sekcia Zahraničie
Švajčiarsko odmieta tvrdenia o kapitulácii v obchodnej vojne s USA
Švajčiarska vláda verí, že nižšia colná sadzba bude aktivovaná v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov.
Autor TASR
Zürich 16. novembra (TASR) - Švajčiarsky minister hospodárstva Guy Parmelin odmietol tvrdenia, že nová colná dohoda so Spojenými štátmi znamená kapituláciu v obchodnej vojne, ktorú rozpútal americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nezáväzná rámcová dohoda oznámená v piatok (14. 11.) počíta so znížením ciel na väčšinu švajčiarskeho tovaru na 15 %, čo je rovnaká sadzba, akú USA uplatňujú na dovoz z Európskej únie. V auguste Washington zaviedol pre Švajčiarsko clo vo výške 39 %. Výmenou za znížené clá by mali švajčiarske spoločnosti investovať v USA približne 200 miliárd USD (171,7 miliardy eur).
„Nepredali sme svoju dušu diablovi,“ uviedol k tomu Parmelin v rozhovore, ktorý zverejnil v sobotu (15. 11.) švajčiarsky denník Tagesanzeiger. Minister je podľa svojich slov s dosiahnutým výsledkom spokojný, pričom argumentoval, že švajčiarske firmy plánovali zvýšiť svoju produkciu v USA už pred Trumpovým návratom do Bieleho domu.
Švajčiarske podnikateľské zväzy dohodu privítali, keďže ich stavia na rovnakú úroveň v porovnaní s konkurenciou v EÚ. Opozičné strany na druhej strane vyjadrili obavy z ústupkov a spochybnili transparentnosť rokovaní, do ktorých sa vo Washingtone zapájali aj predstavitelia popredných švajčiarskych firiem, ako sú výrobca luxusných hodiniek Rolex alebo klenotnícka spoločnosť Richemont.
Švajčiarska vláda verí, že nižšia colná sadzba bude aktivovaná v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov. Rámcová dohoda však nie je záväzná a očakávajú sa ďalšie rokovania. Konečná dohoda musí prejsť švajčiarskym parlamentom a mohla by byť predložená verejnosti v referende.
Druhá najväčšia švajčiarska strana Sociálni demokrati dohodu opatrne privítala, strana Zelených ju však označila za „dohodu o kapitulácii“ s tým, že uprednostňuje Trumpove záujmy pred záujmami švajčiarskych farmárov a spotrebiteľov. V rámci dohody Švajčiarsko súhlasilo so znížením svojich dovozných ciel na množstvo amerických produktov v poľnohospodárskom a priemyselnom sektore.
(1 EUR = 1,1648 USD)
