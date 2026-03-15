Švajčiarsko odmietlo prelety dvoch amerických vojenských lietadiel
Bern 15. marca (TASR) - Švajčiarsko nepovolilo prelet cez svoj vzdušný priestor dvom americkým vojenským prieskumným lietadlám. Urobilo tak s odvolaním na svoj zákon o neutralite, keďže Spojené štáty naďalej vedú vojnu proti Iránu. Trom ďalším letom, jednému servisnému a dvom dopravným, však vstup povolilo. V sobotu o tom informovala vláda. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a DPA.
„Zákon o neutralite zakazuje prelety účastníkov konfliktu, ktoré slúžia vojenským účelom súvisiacim s konfliktom. Povolené sú humanitárne a zdravotnícke prelety, vrátane prepravy ranených osôb, ako aj prelety, ktoré s konfliktom nesúvisia,“ uviedla vláda vo svojom vyhlásení.
Vláda v Berne zároveň upozornila, že môže pristúpiť k zákazu ďalších preletov, pokiaľ ich počet bude nezvyčajne vysoký a ich účel nebude možné určiť.
Švajčiarsko bolo pred vojnou dejiskom rozhovorov medzi Iránom a USA o budúcnosti iránskeho jadrového programu. Má tiež mandát ochrannej mocnosti. Jeho diplomati v Iráne reprezentujú záujmy Spojených štátov a sprostredkujú kontakt medzi znepriatelenými mocnosťami.
