Omikron dominuje už aj vo Švajčiarsku

Bern 28. decembra (TASR) - Približne 55 percent nových prípadov nákazy koronavírusom vo Švajčiarsku je spôsobených variantom omikron, s ktorým tam hospitalizovali už približne 40 ľudí zaočkovaných troma dávkami vakcíny, informovala v utorok tlačová agentúra AFP.



Švajčiarsko patrí medzi krajiny s najvyšším počtom nakazených v prepočte na obyvateľov v Európe. Najviac prípadov sa týka ľudí vo veku od 20 do 30 rokov, oznámili v utorok úrady.



Za predchádzajúci deň potvrdili v 8,6-miliónovom Švajčiarsku 13.000 nových prípadov nákazy, pričom úrady očakávajú, že v januári by denné štatistiky nakazených mohli stúpnuť až na 20.000.



Pacienti s covidom v súčasnosti obsadzujú 40 percent lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti v krajine. Niektoré nemocnice sú plne obsadené, avšak prevozy pacientov do iných nemocníc fungujú podľa lekárskeho združenia bezproblémovo.



"Z hľadiska virulencie sa omikron zdá byť slabší než delta," uviedla vedúca vládneho odborného tímu pre boj proti covidu Tanja Stadlerová. Dodala však, že to môže byť spôsobené aj vysokou zaočkovanosťou v krajine.



Dve tretiny Švajčiarov dostali najmenej dve dávky vakcíny, 22 percent má aj posilňujúcu dávku.