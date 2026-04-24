Švajčiarsko opätovne otvára svoje veľvyslanectvo v Teheráne

.
Teherán 24. apríla (TASR) - Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že opätovne otvára svoje veľvyslanectvo v iránskom Teheráne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Švajčiarsko 11. marca rozhodlo o dočasnom uzavretí svojho veľvyslanectva pre pokračujúcu vojnu na Blízkom východe a rastúce bezpečnostné riziká. Rezort diplomacie vtedy uviedol, že komunikačný kanál medzi Spojenými štátmi a Iránom prostredníctvom švajčiarskych diplomatov zostáva otvorený.

Neutrálne Švajčiarsko má od islamskej revolúcie v Iráne v roku 1979 mandát ochrannej mocnosti. V Iráne reprezentuje záujmy Spojených štátov a sprostredkuje komunikáciu medzi znepriatelenými krajinami. Vykonávať tento mandát podľa švajčiarskej diplomacie možno nezávisle od geografickej polohy.
.

