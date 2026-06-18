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Švajčiarsko otvorilo cestu k výstavbe nových jadrových elektrární
Zamietnutie iniciatívy Elektrina pre všetkých a vždy prešlo v 200-člennej Národnej rade tesnou väčšinou len dvoch hlasov.
Autor TASR
Bern 18. júna (TASR) — Vo Švajčiarsku by sa po rokoch mohla opäť umožniť výstavba nových jadrových elektrární. Parlament vo štvrtok schválil vládny protinávrh k iniciatíve Elektrina pre všetkých a vždy (Stop výpadkom prúdu), ktorý má upraviť súčasný zákon o jadrovej energetike a zrušiť zákaz budovania nových reaktorov. Konečné slovo však budú mať občania v celoštátnom referende, informuje TASR na základe správy rakúskeho denníka Kurier.
Zamietnutie iniciatívy Elektrina pre všetkých a vždy prešlo v 200-člennej Národnej rade tesnou väčšinou len dvoch hlasov. Protinávrh vlády bol v následnom hlasovaní prijatý pomerom hlasov 108 k 87.
Menšia komora parlamentu, v ktorej sú zastúpené kantóny (Ständerat), zároveň poverila ministerstvo energetiky vypracovaním správy o finančných dôsledkoch prípadnej výstavby nových jadrových elektrární. Dokument má byť hotový do konca roka a bude k dispozícii ešte pred samotným referendom.
Ľavicové strany a zelení už avizovali, že iniciujú referendum proti zrušeniu zákazu výstavby nových jadrových elektrární. Očakáva sa preto intenzívna verejná diskusia o budúcnosti švajčiarskej energetiky.
Švajčiari sa v máji 2017 v referende vyslovili za postupný odklon od jadrovej energie a za posilnenie obnoviteľných zdrojov. Výstavba nových jadrových elektrární bola následne zakázaná, existujúce reaktory však môžu zostať v prevádzke, pokiaľ ich úrad jadrového dozoru považuje za bezpečné.
V decembri 2019 bola odstavená jadrová elektráreň Mühleberg neďaleko Bernu. V prevádzke zostávajú štyri reaktory v Beznau, Gösgene a Leibstadte. Za zrušenie zákazu výstavby nových jadrových elektrární dlhodobo lobuje najmä pravicovo-konzervatívna Švajčiarska ľudová strana (SVP), ktorej člen Albert Rösti zastáva post ministra energetiky.
Zamietnutie iniciatívy Elektrina pre všetkých a vždy prešlo v 200-člennej Národnej rade tesnou väčšinou len dvoch hlasov. Protinávrh vlády bol v následnom hlasovaní prijatý pomerom hlasov 108 k 87.
Menšia komora parlamentu, v ktorej sú zastúpené kantóny (Ständerat), zároveň poverila ministerstvo energetiky vypracovaním správy o finančných dôsledkoch prípadnej výstavby nových jadrových elektrární. Dokument má byť hotový do konca roka a bude k dispozícii ešte pred samotným referendom.
Ľavicové strany a zelení už avizovali, že iniciujú referendum proti zrušeniu zákazu výstavby nových jadrových elektrární. Očakáva sa preto intenzívna verejná diskusia o budúcnosti švajčiarskej energetiky.
Švajčiari sa v máji 2017 v referende vyslovili za postupný odklon od jadrovej energie a za posilnenie obnoviteľných zdrojov. Výstavba nových jadrových elektrární bola následne zakázaná, existujúce reaktory však môžu zostať v prevádzke, pokiaľ ich úrad jadrového dozoru považuje za bezpečné.
V decembri 2019 bola odstavená jadrová elektráreň Mühleberg neďaleko Bernu. V prevádzke zostávajú štyri reaktory v Beznau, Gösgene a Leibstadte. Za zrušenie zákazu výstavby nových jadrových elektrární dlhodobo lobuje najmä pravicovo-konzervatívna Švajčiarska ľudová strana (SVP), ktorej člen Albert Rösti zastáva post ministra energetiky.