Švajčiarsko otvorilo železničný tunel pod priesmykom Monte Ceneri

Camorino 4. septembra (TASR) - Vo švajčiarskom kantóne Ticino v piatok oficiálne otvorili 15,4 kilometra dlhý železničný tunel, ktorý prechádza pod horským priesmykom Monte Ceneri. Ide o poslednú súčasť priameho železničného prepojenia medzi severnou Európou a Stredomorím cez Alpy, informuje tlačová agentúra Reuters.



Tunel za 3,6 miliardy švajčiarskych frankov, ktorého výstavba trvala desať rokov, nahradí strmú povrchovú železničnú trať. Jeho severný portál je situovaný v obci Camorino a južný pri obci Vezia neďaleko mesta Lugano. Je súčasťou dopravného systému NRLA, ktorý je označovaný za švajčiarsky stavebný projekt storočia.



Spolu s 57,1 kilometra dlhým Gotthardským pätným tunelom - najdlhším železničným tunelom na svete otvoreným v roku 2016 - a 34,6 kilometra dlhým Lötschberským pätným tunelom dopĺňa Cenerský pätný tunel systém, ktorý umožňuje súvislú nákladnú dopravu z holandského Rotterdamu do talianskeho Janova pod alpským masívom.



Švajčiarsko chce využiť tento tunel, ktorý bude uvedený do prevádzky 13. decembra, na presun väčšieho objemu nákladnej dopravy z kamiónov na železnicu, čím sa znížia emisie oxidu uhličitého a posilní sa ochrana životného prostredia v alpskej oblasti. Tunelom môže denne prechádzať zhruba 170 nákladných a 180 osobných vlakov.



Cenerský pätný tunel skráti cestovanie z talianskeho Milána do švajčiarskeho Zürichu zo štyroch na tri hodiny, pričom Švajčiarske federálne železnice (SBB) plánujú zaviesť aj priame spoje do Bologne a Janova.