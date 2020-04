Švajčiarsko oznámilo postupné uvoľňovanie opatrení

Bern 16. apríla (TASR) - Švajčiarsko začne od 27. apríla postupne uvoľňovať opatrenia zavedené v dôsledku koronavírusu. Švajčiarska vláda to oznámila vo štvrtok, píše agentúra Reuters.



Vláda spočiatku umožní otvoriť doteraz zatvorené lekárske ambulancie, kaderníctva a masážne a kozmetické salóny. Od 11. mája by mali nasledovať základné školy a niektoré obchody a trhy. V tretej fáze od 8. júna sa otvoria stredné školy a univerzity. Vláda takisto uviedla, že uvoľní aj zákaz verejných zhromaždení a podujatí s účasťou nad päť ľudí. Detaily však nešpecifikovala.



"Prechod od jednej fázy k druhej sa uskutoční v prípade, že v krajine nebudeme mať výrazné zvýšenie počtu prípadov choroby COVID-19," uviedla vláda.



"Medzi jednotlivými fázami musí ubehnúť dostatočné množstvo času, aby sme vedeli posúdiť vplyv uvoľňovania. Kritériami sú počet novonakazených, počet hospitalizovaných, počet úmrtí a obsadenosť nemocníc," dodala.



Švajčiarsko v boji s pandémiou zavrelo všetky a školy a obchody s výnimkou potravín, lekární a drogérií. Pre uzavreté podniky pripravilo pomoc vo výške niekoľkých miliárd eur.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) európskym štátom vo štvrtok odporučila, aby pri uvoľňovaní opatrení postupovali maximálne opatrne.



V dôsledku nákazy koronavírusom vo Švajčiarsko zomrelo 1269 ľudí a nakazilo sa 26.732 osôb. Denný prírastok nakazených začal v uplynulých dňoch klesať.



Uvoľňovanie opatrení už oznámili aj susedné Rakúsko a Nemecko.