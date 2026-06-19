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Švajčiarsko: Plánované rokovania medzi Iránom a USA sa neuskutočnia
Oznámenie rezortu diplomacie prišlo po tom, ako hovorca Bieleho domu v noci uviedol, že americký viceprezident J. D. Vance zrušil plánovanú cestu do Švajčiarska.
Autor TASR
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Ženeva 19. júna (TASR) - Plánované piatkové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock sa neuskutočnia. Vyplýva to z vyhlásenia švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Oznámenie rezortu diplomacie prišlo po tom, ako hovorca Bieleho domu v noci uviedol, že americký viceprezident J. D. Vance zrušil plánovanú cestu do Švajčiarska. V piatok sa plánoval stretnúť s iránskymi vyjednávačmi a začať rozhovory o konečnej dohode medzi Teheránom a Washingtonom o ukončení vojny. Došlo k tomu údajne pre logistické ťažkosti súvisiace s diskusiami.
Ohlásenie o zrušenej ceste Vancea nasledovalo po správe libanonskej televízie al-Majadín, spriaznenej s proiránskym militantným hnutím Hizballáh, podľa ktorej Irán odložil vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska pre pokračujúcu izraelskú vojenskú operáciu v Libanone.
Irán a USA v stredu večer podpísali memorandum o porozumení, ktoré ukončuje vojnu na Blízkom východe. Vo štvrtok následne začala plynúť šesťdesiatdňová lehota na rokovania medzi oboma krajinami o konečnej mierovej dohode.
Oznámenie rezortu diplomacie prišlo po tom, ako hovorca Bieleho domu v noci uviedol, že americký viceprezident J. D. Vance zrušil plánovanú cestu do Švajčiarska. V piatok sa plánoval stretnúť s iránskymi vyjednávačmi a začať rozhovory o konečnej dohode medzi Teheránom a Washingtonom o ukončení vojny. Došlo k tomu údajne pre logistické ťažkosti súvisiace s diskusiami.
Ohlásenie o zrušenej ceste Vancea nasledovalo po správe libanonskej televízie al-Majadín, spriaznenej s proiránskym militantným hnutím Hizballáh, podľa ktorej Irán odložil vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska pre pokračujúcu izraelskú vojenskú operáciu v Libanone.
Irán a USA v stredu večer podpísali memorandum o porozumení, ktoré ukončuje vojnu na Blízkom východe. Vo štvrtok následne začala plynúť šesťdesiatdňová lehota na rokovania medzi oboma krajinami o konečnej mierovej dohode.