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Švajčiarsko: Plánované rokovania medzi Iránom a USA sa neuskutočnia

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Ľudia, ktorí sa vracajú do svojej dediny po oznámení dohody o predbežnom prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom, prechádzajú autom po ulici poškodenej predchádzajúcimi izraelskými leteckými údermi v južnej dedine Kherbet Selem v Libanone, v utorok 16. júna 2026. Foto: TASR/AP

Oznámenie rezortu diplomacie prišlo po tom, ako hovorca Bieleho domu v noci uviedol, že americký viceprezident J. D. Vance zrušil plánovanú cestu do Švajčiarska.

Autor TASR
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Ženeva 19. júna (TASR) - Plánované piatkové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock sa neuskutočnia. Vyplýva to z vyhlásenia švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Oznámenie rezortu diplomacie prišlo po tom, ako hovorca Bieleho domu v noci uviedol, že americký viceprezident J. D. Vance zrušil plánovanú cestu do Švajčiarska. V piatok sa plánoval stretnúť s iránskymi vyjednávačmi a začať rozhovory o konečnej dohode medzi Teheránom a Washingtonom o ukončení vojny. Došlo k tomu údajne pre logistické ťažkosti súvisiace s diskusiami.

Ohlásenie o zrušenej ceste Vancea nasledovalo po správe libanonskej televízie al-Majadín, spriaznenej s proiránskym militantným hnutím Hizballáh, podľa ktorej Irán odložil vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska pre pokračujúcu izraelskú vojenskú operáciu v Libanone.

Irán a USA v stredu večer podpísali memorandum o porozumení, ktoré ukončuje vojnu na Blízkom východe. Vo štvrtok následne začala plynúť šesťdesiatdňová lehota na rokovania medzi oboma krajinami o konečnej mierovej dohode.
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