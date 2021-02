Švajčiarsko plánuje od 1. marca uvoľnenie opatrení

Ženeva 17. februára (TASR) - Švajčiarsko sa snaží vymaniť zo svojich protipandemických opatrení, od 1. marca plánuje znovuotvorenie obchodov, oznámila v stredu tamojšia vláda. Informovala o tom agentúra AFP.



Vláda uviedla, že plánuje zrušiť protipandemické opatrenia zavedené v decembri a v januári v mesačných etapách, ak nové infekčnejšie varianty koronavírusu, ktoré kolujú v krajine, ostanú pod kontrolou.



"Spolková rada sa snaží dosiahnuť postupnú normalizáciu spoločenského a ekonomického života a zároveň sa vyhnúť tretej vlne ochorenia," uvádza sa vo vyhlásení. "Od 1. marca by sa malo umožniť opätovné otvorenie obchodov, múzeí a knižničných čitární, rovnako tak vonkajších priestorov v zoologických a botanických záhradách a v športových a rekreačných zariadeniach."



Počet ľudí v obchodoch a obchodných centrách bude obmedzený, povinné budú rúška a dodržiavanie rozstupov. Na súkromných vonkajších akciách sa bude môcť zhromaždiť najviac 15 osôb v porovnaní so súčasnými piatimi. Mladí ľudia do 18 rokov, v súčasnosti je to 16, sa budú môcť zúčastniť na väčšine športových a kultúrnych podujatí.



Konečné rozhodnutie vláda prijme 24. februára po konzultácii s 26 švajčiarskymi kantónmi.



V druhej fáze od 1. apríla sa plánuje znovuotvorenie vonkajších priestorov na sedenie v reštauráciách. Ľudia by sa tiež mohli zúčastniť na športových a kultúrnych podujatiach.



"Ďalšie fázy opätovného otvárania budú nasledovať v mesačných intervaloch, pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí. Takto je medzi fázami dostatok času na sledovanie vývoja," uviedla vláda vo vyhlásení. "Ak je miera infekcie priaznivá a stúpa miera zaočkovanosti, malo by sa postupne povoliť viac aktivít."



Vo Švajčiarsku malo pozitívny test na COVID-19 dosiaľ takmer 543.000 ľudí. V krajine s 8,6 milióna obyvateľov podľahlo ochoreniu viac ako 9000 ľudí. Viac ako 100.000 ľudí už dostalo obe dávky vakcíny. Počet nových infekcií, hospitalizácií a úmrtí v posledných týždňoch naďalej klesá, očakáva sa však spomaľovanie tohto trendu.