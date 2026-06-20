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Švajčiarsko plánuje pokuty za ukazovanie nacistických symbolov
Pokuta vo výške 200 švajčiarskych frankov (216 eur) sa má vzťahovať na každého, kto by úmyselne používal nacistické symboly.
Autor TASR
Ženeva 20. júna (TASR) – Švajčiarska vláda v piatok predložila do parlamentu návrh zákona, ktorým chce zakázať používanie svastiky, nacistického pozdravu a iných nacistických symbolov na verejnosti. Reaguje tak na prudký nárast antisemitských incidentov v krajine počas uplynulých rokov, píše TASR podľa správ od agentúr AFP a Reuters.
Pokuta vo výške 200 švajčiarskych frankov (216 eur) sa má vzťahovať na každého, kto by úmyselne používal nacistické symboly, mal ich vytetované na tele alebo ak by na verejnosti resp. na online platformách či v audiovizuálnych médiách ukazoval gestá, ako napr. nacistický pozdrav. Rýchle vymáhanie umožnia blokové pokuty.
Hlasovanie o návrhu zákona by malo byť formalitou, keďže vládu o jeho vypracovanie požiadal samotný parlament už v roku 2024. „Rasizmus a antisemitizmus sú v našej spoločnosti neprípustné,“ uviedla vláda vo svojom vyhlásení.
Cieľom návrhu zákona je vyplniť medzeru v súčasnej legislatíve, podľa ktorej je ukazovanie extrémistických symbolov trestné len vtedy, ak existuje jasné prepojenie s propagovaním ideológie.
Pokuta vo výške 200 švajčiarskych frankov (216 eur) sa má vzťahovať na každého, kto by úmyselne používal nacistické symboly, mal ich vytetované na tele alebo ak by na verejnosti resp. na online platformách či v audiovizuálnych médiách ukazoval gestá, ako napr. nacistický pozdrav. Rýchle vymáhanie umožnia blokové pokuty.
Hlasovanie o návrhu zákona by malo byť formalitou, keďže vládu o jeho vypracovanie požiadal samotný parlament už v roku 2024. „Rasizmus a antisemitizmus sú v našej spoločnosti neprípustné,“ uviedla vláda vo svojom vyhlásení.
Cieľom návrhu zákona je vyplniť medzeru v súčasnej legislatíve, podľa ktorej je ukazovanie extrémistických symbolov trestné len vtedy, ak existuje jasné prepojenie s propagovaním ideológie.