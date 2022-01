Švajčiarsko plánuje vyslať do Minska novú veľvyslankyňu

Bern 31. januára (TASR) - Švajčiarsko plánuje v nasledujúcich týždňoch do Bieloruska vyslať novú veľvyslankyňu, informoval v nedeľňajšom on-line vydaní švajčiarsky denník Tagesanzeiger s odvolaním sa na ministerstvo zahraničných vecí. Christine Honeggerová Zolotukhinová svoju poverovaciu listinu odovzdá Alexandrovi Lukašenkovi, čo podľa agentúry APA znamená, že Švajčiarsko ho tak nepriamo uzná za hlavu štátu.



Dezignovaná veľvyslankyňa Bernu v Minsku poverovaciu listinu "predloží hlave štátu, ako je zvykom vo väčšine krajín", uviedol rezort diplomacie pre Tagesanzeiger.



Podobné diskusie o zmenách na postoch veľvyslancov v Minsku prebehli i v iných členských štátoch EÚ, avšak aby sa vyhli formálnemu uznaniu Lukašenka za prezidenta Bieloruska, rozhodli sa niektoré krajiny vrátane Francúzska či Estónska nových šéfov ambasád do Minska nateraz nevysielať, približuje APA. Dôvodom je najmä masívne porušovanie ľudských práv po prezidentských voľbách z augusta 2020, ktoré boli podľa Západu zmanipulované, a preto Lukašenka ako legitímnu hlavu štátu neuznáva.



Bern v tomto kroku vidí podľa uvedených novín i možnosť, ako pomôcť Natallii Herscheovej, ktorá má dvojité švajčiarske i bieloruské občianstvo a na jeseň 2020 ju odsúdili na 2,5 roka väzenia za účasť na protivládnej demonštrácii v Minsku. Ako povedal vysokopostavený zástupca ministerstva zahraničných vecí, odovzdávanie menovacieho dekrétu novej veľvyslankyne bude prvou príležitosťou, ako túto záležitosť predostrieť priamo Lukašenkovi.



Na rozhodnutie Švajčiarska sa v nedeľu vzniesla ostrá kritika zo strany bieloruských exilových politikov. Exminister kultúry Pavel Latuška, ktorý je členom opozičnej Koordinačnej rady, uviedol, že švajčiarska vláda bude čeliť otázkam najmä v súvislosti s narušením reputácie tejto alpskej krajiny.



Latuška vlani v decembri kritizoval i plány rakúskej vlády, ktorá chce z funkcie odvolať súčasnú veľvyslankyňu v Minsku Aloisiu Wörgetterovú a nahradiť ju Ronaldom Sturmom. Hovorkyňa rakúskeho ministerstva zahraničných vecí pre APA uviedla, že konkrétny termín zmeny na poste veľvyslanca v Minsku zatiaľ stanovený nie je. APA konštatuje, že z jej odpovede však nevyplýva, že by Rakúsko tento krok v nasledujúcich mesiacoch nezrealizovalo, čím takisto ako Švajčiarsko vyjadrí uznanie Lukašenka v pozícii lídra Bieloruska.