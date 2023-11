Švajčiarsko plánuje zákon zakazujúci militantné hnutie Hamas

Ženeva 22. novembra (TASR) – Švajčiarska vláda v stredu oznámila, že do konca februára plánuje predložiť návrh zákona, ktorý na území Švajčiarska zakáže aktivity militantného hnutia Hamas alebo činnosti na jeho podporu. TASR správu prebrala z agentúry AFP.



"Federálne zhromaždenie sa rozhodlo navrhnúť zákon s celoštátnou platnosťou, ktorým zakáže hnutie Hamas. Považuje to za najvhodnejšiu reakciu na situáciu, ktorá od 7. októbra zavládla na Blízkom východe," uviedla vláda vo vyhlásení. "Zákon poskytne federálnym úradom nástroje potrebné na zastavenie aktivít Hamasu či jeho podporovateľov na území Švajčiarska," dopĺňa vláda.



Švajčiarsku vládu tvorí sedem ministrov zo štyroch najväčších strán. Vzhľadom na politickú príslušnosť poslancov Federálneho zhromaždenia sa očakáva výrazná podpora návrhu, konštatuje AFP. Jeho najväčším propagátorom je pravicová konzervatívna Švajčiarska ľudová strana (SVP), ktorá zvíťazila v októbrových parlamentných voľbách.



Švajčiarska vláda v stredu vyzvala na rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva a najmä na ochranu civilného obyvateľstva. Opätovne odsúdila teroristické útoky Hamasu a uznala právo Izraela zaistiť vlastnú bezpečnosť a obranu. Zdôraznila však potrebu voľného humanitárneho prístupu do oblasti.



Bern zároveň pripomenul potrebu obnovenia vyhliadok na politické riešenie konfliktu v oblasti na úrovni dvoch štátov. "Tento prístup je jediným schodným riešením, ktoré zaistí, že Palestínčania aj Izraelčania budú môcť dôstojne vzájomne nažívať v mieri a bezpečí," dodáva vláda vo vyhlásení.