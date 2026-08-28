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Piatok 28. august 2026
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Švajčiarsko plánuje zriadiť dronový prápor do roku 2028

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V uplynulých rokoch sa začali bežne používať bezpilotné lietadlá pri konfliktoch, napríklad pri sledovaní, zhromažďovaní informácií či útokoch, a to aj s využitím umelej inteligencie.

Autor TASR
Ženeva 28. augusta (TASR) - Švajčiarsko vo štvrtok oznámilo svoj zámer zriadiť vojenský prápor bezpilotných lietadiel, zatiaľ čo mnohé európske krajiny pristúpili k intenzívnejšiemu zbrojeniu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Od roku 2028 bude armáda využívať vlastný prápor bezpilotných lietadiel na prieskum, operácie a obranu,“ uviedlo ministerstvo obrany vo vyhlásení. Prápor podporí špecializovaným programom náboru a výcviku.

Rezort obrany predstavil plány pre vytvorenie civilno-vojenského strediska pre drony a robotiku pozostávajúceho z technologického centra a vojenského veliteľstva. „Nové riešenia by sa mali spoločne vyvíjať, testovať a rýchlo prispôsobovať na vojenské využitie,“ uviedlo ministerstvo. Drony, obrana proti nim a robotika sú teraz „strategickou prioritou“ pre krajinu, vysvetlil rezort.

V uplynulých rokoch sa začali bežne používať bezpilotné lietadlá pri konfliktoch, napríklad pri sledovaní, zhromažďovaní informácií či útokoch, a to aj s využitím umelej inteligencie.

Švajčiarske ministerstvo obrany konštatovalo, že zaznamenalo nárast počtu preletov dronov nad vojenskými objektmi a kritickou infraštruktúrou. V krajine sa pritom zaviedol prvý systém na obranu proti bezpilotným lietadlám. Krajina sa však aj naďalej hlási k neutralite napriek tomu, že v nej platí povinná vojenská služba, pripomína AFP.
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