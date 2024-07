Švajčiarsko spísalo žiadosť o členstvo v projekte protivzdušnej obrany

Bern 9. júla (TASR) - Švajčiarsko podalo žiadosť o pripojenie sa k nemeckému programu protivzdušnej obrany European Sky Shield Initiative (ESSI), uviedla v utorok švajčiarska vláda. Podľa agentúry Reuters si táto neutrálna krajina podala žiadosť v čase zvýšených obáv o bezpečnosť v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine, píše TASR.



Nemecko spustilo projekt v roku 2022 a v súčasnosti je doň zapojených 21 krajín. Švajčiarska Spolková rada ešte v apríli schválila účasť krajiny na európskej iniciatíve.



Cieľom iniciatívy je znížiť náklady krajín koordináciou ich obstarávania systémov protivzdušnej obrany, ako je napríklad raketový systém Patriot. Jej cieľom je tiež umožniť spoluprácu v oblasti výcviku, údržby a logistiky.



Konflikt na Ukrajine viedol k zvýšeniu počtu výziev na modernizáciu a zvýšenie výdavkov Švajčiarska na jeho ozbrojené sily, ako aj k otvorenému odsúdeniu krokov Ruska, píše Reuters.



Členovia projektu ESSI sa teraz môžu vyjadriť k žiadosti Švajčiarska. Po skončení konzultácií majú členské štáty dva mesiace na to, aby vyjadrili svoj súhlas alebo výhrady voči vstupu Švajčiarska do programu, uviedla švajčiarska vláda.



Podľa vyhlásenia vlády Švajčiarsko svojou účasťou na iniciatíve ESSI rozširuje možnosti medzinárodnej spolupráce. "Aj po podpísaní vyhlásenia o pristúpení sa Švajčiarsko bude slobodne rozhodovať o tom, kde a v akom rozsahu sa zapojí do ESSI a aké pozemné systémy protivzdušnej obrany obstará," uviedla vo vyhlásení vláda a dodala, že podpísanie vyhlásenia o pristúpení nevedie k žiadnym záväzkom.