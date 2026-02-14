Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Švajčiarsko potvrdilo, že rokovania medzi USA a Iránom budú v Ženeve

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Švajčiarsko je vždy pripravené ponúknuť svoje dobré služby na uľahčenie dialógu medzi Spojenými štátmi a Iránom, povedal hovorca ministerstva zahraničných.

Ženeva 14. február (TASR) - Švajčiarsko v sobotu oznámilo, že Omán bude budúci týždeň hostiť rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom v Ženeve, pričom Washington tlačí na Teherán s cieľom dosiahnuť dohodu o obmedzení jeho jadrového programu. Informuje o tom agentúra AFP, píše TASR.

„Švajčiarsko je vždy pripravené ponúknuť svoje dobré služby na uľahčenie dialógu medzi Spojenými štátmi a Iránom,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí pre AFP.

Dodal, že „Omán bude hostiť rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom v Ženeve budúci týždeň. Švajčiarsko tieto rozhovory víta a podporuje“. Hovorca neuviedol presný deň, kedy sa rokovania uskutočnia.
