Švajčiarsko pozastavilo zjednodušený vízový režim pre ruských občanov

Ženeva 16. septembra (TASR) – Švajčiarsko v piatok pozastavilo zjednodušený vízový režim s Ruskom. Pripojilo sa tak k Európskej únii, ktorá takto zareagovala na ruskú agresiu na Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Švajčiarska vláda "úplne pozastavila" dohodu z roku 2009, ktorá zjednodušila vstup ruských občanov do alpskej krajiny. "Neznamená to, že voči ruským občanom bol zavedený všeobecný zákaz vydávania víz," zdôraznila s tým, že v platnosti zostáva normálny vízový režim.



EÚ dočasne prestala uplatňovať dohodu s Ruskom o zjednodušení vízového režimu od pondelka 12. 9., čo pre ruských občanov znamená zvýšenie poplatku za žiadosť a predĺženie lehoty na jej spracovanie. Niektoré členské štáty požadovali prísnejší zákaz vydávania víz, na tom sa však v Únii nenašla zhoda.



"Je v záujme Švajčiarska prispieť k spoločnej a harmonizovanej vízovej politike v Európe," uviedla švajčiarska vláda. Ak by tento krok neurobila, hrozilo by zvýšenie počtu ruských žiadateľov o švajčiarske víza, snažiacich sa obísť predpisy EÚ.



Tradične neutrálne Švajčiarsko sa po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pripojilo k ekonomickým sankciám EÚ, čo rozhnevalo Moskvu. Kritici rozhodnutia vyzývajú na referendum o potvrdení švajčiarskej nestrannosti. Vláda však minulý týždeň zdôraznila, že politika neutrality sa nezmenila, no ponecháva krajine "dostatočný manévrovací priestor" na reakciu na aktuálne udalosti.