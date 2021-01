Švajčiarsko pre nedostatok vakcín obmedzilo plán očkovania na polovicu

Ženeva 31. januára (TASR) - Švajčiarsko musí tiež pre nedostatočné zásobovanie vakcínami obmedziť svoj plán očkovania proti koronavírusu a dávku dostane len polovica z počtu ľudí, ktorý si vláda naplánovala na február. V nedeľu to oznámilo ministerstvo zdravotníctva, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Podľa pôvodného plánu mali zdravotníci vo februári podať 1,3 milióna dávok, ale teraz má krajina k dispozícii len 650.000 dávok vakcín od spoločností Moderna a Pfizer/BioNTech.



Ministerstvo zdravotníctva však uviedlo, že nepredpokladá žiadne závažné dôsledky nedostatku vakcín a že má dosť dávok na podanie veľmi dôležitej druhej dávky.



Zvyšné dávky majú byť dodané najneskôr do marca.



Vláda prisľúbila, že každý, kto vo Švajčiarsku chce vakcínu, môže jednu dostať do júna.



Do stredy podali vo Švajčiarsku približne 262.000 dávok, dostali ju teda zhruba tri percentá obyvateľstva.