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Švajčiarsko: Prebiehajú rokovania o iránsko-americkom memorande
Švajčiarsko naďalej poskytuje diskrétne a vhodné prostredie pre rokovania v Bürgenstocku o implementácii memoranda o porozumení medzi USA a Iránom.
Autor TASR,aktualizované
Bern 20. júna (TASR) - Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu potvrdilo, že v horskom stredisku Bürgenstock prebiehajú rokovania o implementácii memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Rezort však nezverejnil mená prítomných predstaviteľov, informuje TASR.
„Švajčiarsko naďalej poskytuje diskrétne a vhodné prostredie pre rokovania v Bürgenstocku o implementácii memoranda o porozumení medzi USA a Iránom. Diplomati z rôznych krajín, ktorí sú v súčasnosti prítomní, pokračujú vo svojich snahách o udržanie dialógu. Z dôvodu zachovania diskrétnosti nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie informácie týkajúce sa prítomných osôb ani priebehu rokovaní,“ uviedlo švajčiarske ministerstvo v stanovisku.
Portál Axios v piatok informoval, že osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí sú na ceste do Švajčiarska s cieľom obnovenia mierových rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom. Vo Švajčiarsku je prítomný aj americký vyjednávač Jared Kushner.
Irán a USA v stredu podpísali rámcovú dohodu, tzv. memorandum o porozumení, ktoré počíta s komplexným ukončením vojenských konfliktov v regióne. Úvodné kolo rozhovorov medzi oboma krajinami, ktoré bolo naplánované na piatok a malo posunúť implementáciu rámcovej dohody vpred, však bolo na poslednú chvíľu zrušené.
V priebehu 60 dní od podpisu rámcovej dohody majú vyjednávači vypracovať finálnu dohodu. Tá má za cieľ priniesť trvalý koniec vojny v regióne Blízkeho východu, ktorá vypukla koncom februára po americko-izraelských útokoch na Irán.
„Švajčiarsko naďalej poskytuje diskrétne a vhodné prostredie pre rokovania v Bürgenstocku o implementácii memoranda o porozumení medzi USA a Iránom. Diplomati z rôznych krajín, ktorí sú v súčasnosti prítomní, pokračujú vo svojich snahách o udržanie dialógu. Z dôvodu zachovania diskrétnosti nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie informácie týkajúce sa prítomných osôb ani priebehu rokovaní,“ uviedlo švajčiarske ministerstvo v stanovisku.
Portál Axios v piatok informoval, že osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí sú na ceste do Švajčiarska s cieľom obnovenia mierových rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom. Vo Švajčiarsku je prítomný aj americký vyjednávač Jared Kushner.
Irán a USA v stredu podpísali rámcovú dohodu, tzv. memorandum o porozumení, ktoré počíta s komplexným ukončením vojenských konfliktov v regióne. Úvodné kolo rozhovorov medzi oboma krajinami, ktoré bolo naplánované na piatok a malo posunúť implementáciu rámcovej dohody vpred, však bolo na poslednú chvíľu zrušené.
V priebehu 60 dní od podpisu rámcovej dohody majú vyjednávači vypracovať finálnu dohodu. Tá má za cieľ priniesť trvalý koniec vojny v regióne Blízkeho východu, ktorá vypukla koncom februára po americko-izraelských útokoch na Irán.