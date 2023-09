Švajčiarsko predá Nemecku tanky Leopard II

Zürich 27. septembra (TASR) - Berlín privítal rozhodnutie neutrálneho Švajčiarska otvoriť cestu k spätnému predaju niektorých tankov Leopard II nemeckej výroby. Bern tak pomôže obnoviť zásoby vyčerpané v dôsledku pomoci Ukrajine. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy tlačovej agentúry Reuters.



Nemecko vo februári požiadalo Švajčiarsko, aby zbrojárskej spoločnosti Rheinmetall predalo späť časť z 96 tankov Leopard II. V súlade so švajčiarskymi zákonmi o neutralite Berlín ubezpečil Bern, že zbrane zostanú v Nemecku alebo u jeho spojencov v NATO či v EÚ a nepôjdu do Kyjeva.



"Sme veľmi šťastní a vďační za toto rozhodnutie," povedal pre švajčiarske médiá nemecký veľvyslanec Michael Flügger. "Potrebujeme tieto tanky; vyplnia medzery u nás a našich európskych partnerov," dodal diplomat.



Švajčiarsky parlament v utorok schválil vyradenie 25 tankov Leopard II, čím sa otvorila cesta k ich predaju do Nemecka. Verejná mienka vo Švajčiarsku je v otázke dodávok zbraní na Ukrajinu hlboko rozdelená. Blokovanie reexportu Bernom niektoré krajiny pobúrilo.



Žiadosti Nemecka, Dánska a Španielska, aby mohli na Ukrajinu poslať zbrane švajčiarskej výroby, Bern nepovolil. Odvolal sa na neutralitu, ktorá bráni priamym alebo nepriamym zásielkam zbraní pre bojujúce strany vo vojnových konfliktoch.



Ak Bern neupraví svoj zákon o vojenskom materiáli, nákup švajčiarskych zbraní by sa mohol skomplikovať, tvrdí Flügger.



"Zo Švajčiarska sme vrátane našich partnerov z NATO nakúpili veľa zbraní, systémov, komponentov alebo munície a teraz by sme chceli niektoré z týchto zariadení poskytnúť Ukrajine," vyhlásil nemecký diplomat.



Švajčiarsky kabinet musí oficiálne podporiť vývoz Leopardov II do Nemecka. Pravdepodobne pôjde o formalitu, pretože švajčiarska ministerka obrany Viola Amherdová uviedla, že ich dodávka do Nemecka je v súlade so švajčiarskym zákonom o neutralite a je to aj v záujme krajiny.



"Týmto spôsobom môžeme prispieť k bezpečnosti v Európe, a tým aj priamo k bezpečnosti našej krajiny," povedala ministerka.