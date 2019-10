Švajčiarsko presadzuje spoluprácu medzi hornatými krajinami

Ženeva 29. októbra (TASR) - Hornaté krajiny musia vzájomne spolupracovať, pokiaľ ide o prejavy klimatickej zmeny, ako sú topenie ľadovcov, narušenie prirodzeného kolobehu vody či zvýšenie rizika prírodných katastrof na vysokopoložených územiach. Švajčiarsky minister vnútra Alain Berset to vyhlásil v utorok na konferencii OSN v Ženeve označovanej ako Vysokohorský summit, informovala tlačová agentúra DPA.



"Potreba úzkej spolupráce existuje vo všetkých horských regiónoch, obzvlášť v rozvojových krajinách," povedal Berset, do ktorého portfólia patria aj záležitosti klímy. "Finančné a organizačné prostriedky v týchto krajinách často nepostačujú na zavedenie potrebných opatrení," upozornil.



Spomínaná konferencia, ktorú organizuje Svetová meteorologická organizácia (WMO), prebieha v Ženeve do štvrtka za účasti vedcov, politikov a zástupcov občianskej spoločnosti. Účastníci diskutujú o tom, ako podporovať udržateľný rozvoj v horských oblastiach a chrániť ich pred účinkami otepľovania.



Horské oblasti pokrývajú štvrtinu zemského povrchu a žije v nich vyše miliarda ľudí. Snehová a ľadová pokrývka v pohoriach, ako sú Himaláje, Alpy či Andy, pomáhajú regulovať zásoby pitnej vody pre polovicu svetovej populácie. Klimatická zmena však ovplyvňuje sezónne zrážky a množstvo vody, ktorá prúdi z ľadovcov a hôr a napája rieky v nižších polohách, pripomenula DPA.