Švajčiarsko:Pri nemeckých hraniciach navrhujú skládku jadrového odpadu

Zürich 11. septembra (TASR) - Oblasť na severe Švajčiarska pri hraniciach s Nemeckom bude navrhnutá ako miesto pre plánovanú podzemnú skládku jadrového odpadu, ktorej výstavba sa má začať v roku 2045. V sobotu to oznámil švajčiarsky Federálny úrad pre energetiku (BFE). TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Takzvané hlbinné úložisko vyhoretého jadrového paliva a iného rádioaktívneho odpadu musí ešte schváliť vláda a parlament, pričom tento proces potrvá roky.



Za projektom stojí švajčiarske Národné družstvo pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom (Nagra) zriadené prevádzkovateľmi atómových elektrární a vládou. Nagra plánuje ako miesto pre skládku navrhnúť oblasť v okolí hory Lägern, severne od Zürichu a neďaleko hraníc s Nemeckom, povedala hovorkyňa BFE Marianne Zuendová. Dodala, že v pondelok sa uskutoční tlačová konferencia, kde bude navrhovaná lokalita oficiálna oznámená.



"Toto je len oznam, kde by chceli (Nagra) stavať... Nagra bude musieť teraz vypracovať všetky podrobnosti, aby sa dostali do oficiálnej požiadavky, ktorú asi o dva roky predložia úradom," spresnila Zuendová.