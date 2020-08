Pri kaňoningu zahynuli traja Španieli, štvrtý je nezvestný

Zürich 13. augusta (TASR) - Traja španielski turisti zahynuli a štvrtý je nezvestný po tom, ako sa venovali kaňoningu v riečnej rokline na severe Švajčiarska.



Štyria muži, ktorých neidentifikovali, sa stratili v rokline Parlitobel nachádzajúcej sa v kantóne St. Gallen v stredu krátko pred 19.00 h SELČ, informovala vo štvrtok tlačová agentúra Reuters.



Incident pripomína tragédiu spred dvoch desaťročí, keď vo švajčiarskych horách prišlo o život 21 ľudí.



Španielski turisti sa podľa dostupných správ stratili po prudkej búrke. Telá troch našli počas noci, po štvrtom turistovi sa stále pátra, uviedla miestna polícia, ktorá však nespresnila, odkiaľ zo Španielska muži pochádzali.



Štvorica turistov nebola súčasťou organizovanej skupiny, ale do alpskej krajiny sa vydala na vlastnú päsť. Pátraciu operáciu sťažili nepriaznivé poveternostné podmienky.



Kaňoning je pohyb po kaňonoch a riečnych roklinách rozličnými technikami - chôdzou, lezením, skákaním, zlaňovaním a plávaním.



Územie, kde sa Španieli venovali kaňoningu, je dobre známe a vyhľadávané návštevníkmi. Kaňoning je vo Švajčiarsku obľúbenou aktivitou, ale prináša so sebou riziká, a to najmä v Alpách, kde sa počasie môže rýchlo zmeniť a zaplniť úzke rokliny prúdmi vody.



V júli 1999 zahynulo 21 ľudí, prevažne z Austrálie, počas sprevádzaného kaňoningu vo švajčiarskom regióne Bernese Oberland, keď ich zmietol náhly dážď, ktorý sa prihnal do rokliny.