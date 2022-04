Švajčiarsko prijalo najnovší balík protiruských sankcií EÚ

Zürich 13. apríla (TASR) - Švajčiarsko prijalo posledné kolo sankcií, ktoré uvalila Európska únia na Rusko a Bielorusko za ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine. V stredu to oznámila tamojšia vláda, informovala agentúra Reuters.



"Zoznam sankcií Švajčiarska v súčasnosti plne odzrkadľuje zoznam sankcií EÚ," uvádza sa vo vyhlásení vlády. Neutrálna alpská krajina okrem iného tiež schválila ďalšie sankcie voči 200 jednotlivcom a subjektom vrátane dvoch dcér ruského prezidenta Vladimira Putina.



Švajčiarsko sa odklonilo od tradičnej neutrality a 28. februára prijalo sankcie EÚ proti Rusku, pričom postupne zavádzalo aj ďalšie sankcie Únie.



EÚ v piatok oficiálne prijala nové rozsiahle sankcie proti Rusku vrátane zákazu dovozu uhlia, dreva či chemikálií, ako aj všetkých transakcií so štyrmi ruskými bankami vrátane VTB, druhej najväčšej ruskej banky.



Bern v rámci tohto balíka vypustil len zákaz cestnej a námornej dopravy do EÚ, ktorý podľa neho nie je potrebný vzhľadom na geografickú polohu Švajčiarska.



Švajčiarsko doteraz v rámci sankcií proti Rusku zmrazilo fondy a aktíva v hodnote približne 7,5 miliardy švajčiarskych frankov (7,36 miliardy eur).



Na rozdiel od iných krajín Švajčiarsko v reakcii na úmrtia civilistov v ukrajinskom meste Buča nevyhostilo žiadnych ruských diplomatov, píše Reuters.