Švajčiarsko prijíma nové sankcie EÚ proti Rusku, aj ropné embargo

Ženeva 10. júna (TASR) - Švajčiarsko prijíma najnovší balík sankcií Európskej únie proti Rusku a Bielorusku vrátane ropného embarga. V piatok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Sankcie budú vstupovať do platnosti postupne, pričom toto obdobie prechodu bude trvať až do začiatku roka 2023, uviedla v piatok švajčiarska vláda.



Tento krok je významný, pretože Švajčiarsko je dôležitým centrom globálneho obchodovania s komoditami ako napríklad ropa.



Približne 50 až 80 percent ruských surovín sa obchoduje cez Švajčiarsko, ako sa uvádza v správe švajčiarskeho podnikateľského magazínu Bilanz.



Najväčším nezávislým obchodníkom s ropou na svete je Vitol Group, holandská spoločnosť so sídlom v Ženeve. Táto firma, tak ako spoločnosť Trafigura – tiež sídliaca v Ženeve –, tvrdí, že už výrazne znížila alebo úplne zastavila obchodovanie s ruskou ropou a ropnými produktmi.



Európa pritvrdzuje sankcie proti Moskve, ale aj proti Minsku, v súvislosti s nevyprovokovaným napadnutím Ukrajiny.