< sekcia Zahraničie
Švajčiarsko rokuje o nákupe systému PVO, ktorý nie je z USA
Tento krok je dôsledkom oneskorenia dodávky objednaných batérií amerického systému Patriot.
Autor TASR
Ženeva 24. júna (TASR) - Švajčiarsko v stredu oznámilo, že vstúpilo do rokovaní o nákupe systému protivzdušnej obrany s výrobcami z Francúzska, Izraela a Južnej Kórey. Tento krok je dôsledkom oneskorenia dodávky objednaných batérií amerického systému Patriot. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Začiatkom marca švajčiarska vláda uviedla, že zváži nákup ďalšieho systému PVO, ktorý by doplnil už existujúci systém Patriot.
„Vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu musí byť Švajčiarsko schopné rýchlo sa brániť,“ píše sa v stredajšom vyhlásení, podľa ktorého by druhý systém „znížil závislosť od jediného dodávateľa a dodávateľského reťazca“.
Švajčiarsko, ktoré nie je členským štátom NATO, si v roku 2022 objednalo päť batérií systému Patriot od americkej spoločnosti Raytheon. Krajina mala prvé dodávky systému dostať už tento rok, pričom dokončenie sa očakávalo v roku 2028.
Vlani v júli však švajčiarska vláda uviedla, že podľa informácií amerického ministerstva obrany sa dodávky do Švajčiarska oneskoria, keďže Spojené štáty sa snažia poskytnúť väčšiu podporu Ukrajine. Švajčiarsko následne počas jesene prvýkrát pozastavilo platby.
Bern pôvodne nevylúčil ani úplne zrušenie objednávky z USA. V stredu ale federálna vláda naznačila, že dodrží svoje rozhodnutie o kúpe a že obnovuje platby, a to napriek tomu, že podľa jej odhadov sa dodávky pravdepodobne oneskoria o štyri až päť rokov. Vláda uviedla, že pre súčasnú bezpečnostnú situáciu nemôže zvažovať prerušenie akvizície bez toho, aby mala k dispozícii náhradný systém.
Spojeným štátom sa zastavenie švajčiarskych platieb podarilo obísť tým, že čerpali prostriedky z toho istého fondu, ktoré boli však určené na nákup stíhačiek F-35. Tých chce Švajčiarsko podľa marcového vyhlásenia kúpiť len 30 namiesto objednaných 36 strojov, keďže Washington vlani zvýšil ich cenu.
Začiatkom marca švajčiarska vláda uviedla, že zváži nákup ďalšieho systému PVO, ktorý by doplnil už existujúci systém Patriot.
„Vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu musí byť Švajčiarsko schopné rýchlo sa brániť,“ píše sa v stredajšom vyhlásení, podľa ktorého by druhý systém „znížil závislosť od jediného dodávateľa a dodávateľského reťazca“.
Švajčiarsko, ktoré nie je členským štátom NATO, si v roku 2022 objednalo päť batérií systému Patriot od americkej spoločnosti Raytheon. Krajina mala prvé dodávky systému dostať už tento rok, pričom dokončenie sa očakávalo v roku 2028.
Vlani v júli však švajčiarska vláda uviedla, že podľa informácií amerického ministerstva obrany sa dodávky do Švajčiarska oneskoria, keďže Spojené štáty sa snažia poskytnúť väčšiu podporu Ukrajine. Švajčiarsko následne počas jesene prvýkrát pozastavilo platby.
Bern pôvodne nevylúčil ani úplne zrušenie objednávky z USA. V stredu ale federálna vláda naznačila, že dodrží svoje rozhodnutie o kúpe a že obnovuje platby, a to napriek tomu, že podľa jej odhadov sa dodávky pravdepodobne oneskoria o štyri až päť rokov. Vláda uviedla, že pre súčasnú bezpečnostnú situáciu nemôže zvažovať prerušenie akvizície bez toho, aby mala k dispozícii náhradný systém.
Spojeným štátom sa zastavenie švajčiarskych platieb podarilo obísť tým, že čerpali prostriedky z toho istého fondu, ktoré boli však určené na nákup stíhačiek F-35. Tých chce Švajčiarsko podľa marcového vyhlásenia kúpiť len 30 namiesto objednaných 36 strojov, keďže Washington vlani zvýšil ich cenu.