Švajčiarsko rozšírilo sankcie voči Bielorusku

Zürich 7. júla (TASR) - Švajčiarsko rozšírilo v stredu sankcie voči Bielorusku. Pridalo sa tak k viacerým krajinám, ktoré takýmto spôsobom zareagovali na májový odklon civilného lietadla a následné zadržanie bieloruského novinára a aktivistu Ramana Prataseviča. S odvolaním sa na oznámenie švajčiarskej vlády o tom v stredu informovala agentúra Reuters



Európska únia uvalila ešte v júni na Bielorusko v súvislosti s týmto incidentom nové rozsiahle sankcie, ktoré postihujú celé sektory tamojšej ekonomiky. EÚ zároveň rozšírila aj svoj sankčný zoznam, na ktorý pribudlo osem organizácií a 78 osôb napojených na režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Medzi nimi sú aj Lukašenkov syn Dzmitryj a manželka jeho druhého syna Viktara Lilija, ako aj niekoľkých bieloruských ministrov, prokurátorov, sudcov a rektorov univerzít.



Švajčiarska vláda pridala na svoj sankčný zoznam 78 jednotlivcov a sedem organizácií. Opatrenia voči nim nadobudnú platnosť od stredy 18.00 h SELČ.



Švajčiarsko zaviedlo voči Bielorusku prvýkrát sankcie v roku 2006, aby tak protestovalo voči porušovaniu princípov právneho štátu i ľudských práv.



Lietadlo spoločnosti Ryanair muselo 23. mája počas letu z Grécka do Litvy núdzovo pristáť na minskom letisku. Oficiálne sa tak stalo pre nahlásenie bomby na palube, ktoré sa však ukázalo byť falošné. V lietadle sa nachádzal aj Pratasevič so svojou priateľkou Sofiou Sapegovou, ktorých po pristátí v Minsku zadržali. Dvojica bola vo väzbe, koncom júna ju premiestnili do domáceho väzenia.



Zadržanie páru vyvolalo pobúrenie medzinárodného spoločenstva, pričom Európska únia reagovala aj uvalením rozsiahlych nový ekonomických sankcií na Bielorusko.