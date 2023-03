Švajčiarsko rozšírilo sankcie voči Rusku v 10. sankčnom balíku EÚ

Ženeva 30. marca (TASR) - Švajčiarsko rozšírilo v stredu sankcie voči Rusku tak, aby korešpondovali s desiatym sankčným balíkom, ktorý voči tejto krajine prijala Európska únia. Oznámila to tamojšia vláda, informuje TASR podľa správy CNN.



Švajčiarsko, ktoré nie je členom EÚ, už doteraz sankcionovalo približne 120 ruských jednotlivcov a subjektov, ktoré EÚ pridala do svojho najnovšieho sankčného zoznamu proti Moskve.



"Spolková rada teraz prijíma zostávajúce opatrenia z desiateho balíka sankcií (EÚ), a to s platnosťou od 29. marca," uvádza vláda vo vyhlásení. Dodala, že okrem zmien v ohlasovacej povinnosti vo finančnom sektore medzi ne patrí aj zákaz pôsobenia ruských štátnych príslušníkov v riadiacich orgánoch spoločností spadajúcich do kritickej infraštruktúry, ako aj ďalšie sankcie súvisiace s tovarom.



Najnovšie sankcie tiež sprísňujú dovozné obmedzenia týkajúce sa tovaru, ktorý má pre Rusko ekonomický význam. Desiaty sankčný balík voči Rusku prijala EÚ koncom februára.