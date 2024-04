Švajčiarsko sa nepripojí k skupine pátrajúcej po peniazoch oligarchov

Bern 17. apríla (TASR) — Poslanci švajčiarskeho parlamentu v stredu odmietli návrh strany zelených, aby sa ich krajina pripojila k medzinárodnej pracovnej skupine REPOTF (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force) pátrajúcej po majetku jednotlivcov a firiem z Ruska, na ktorých boli uvalené sankcie v súvislosti s nevyprovokovanou inváziou ruských síl na Ukrajinu. Proti hlasovalo 101 poslancov, za ich bolo 80, informovali agentúry DPA a AFP.



Proti takémuto kroku je aj samotná vláda. Konzervatívne strany sa domnievajú, že je nezlučiteľný s neutralitou Švajčiarska. Poslanec Liberálov (FDP) Hans-Peter Portmann v rozprave povedal, že vstup do takejto skupiny by mohol ohroziť postavenie Švajčiarska ako sprostredkovateľa medzi krajinami, ktoré neudržiavajú diplomatické vzťahy, napríklad medzi Iránom a USA.



Vlani v apríli veľvyslanci krajín G7 poslali švajčiarskej vláde list, v ktorom upozorňovali na pomalé tempo zmrazovania ruských aktív. Naliehali tiež na Švajčiarsko, aby sa pripojilo k REPOTF zriadenej skupinou G7 v marci 2022. Okrem krajín G7 pracovná skupina združuje aj USA, Kanadu, Japonsko a Austráliu.



Od začiatku ruského útoku na Ukrajinu pred vyše dvoma rokmi bolo vo Švajčiarsku zablokovaný majetok patriaci jednotlivcom a firmám z Ruska za takmer osem miliárd švajčiarskych frankov. Keďže Švajčiarsko je medzinárodným bankovým uzlom, existuje podozrenie, že v tamojších bankách je oveľa viac takýchto peňazí — podľa odhadov 150 až 200 miliárd frankov.